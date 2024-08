Juventus, ribaltone Chiesa: scende in campo papà Enrico

Il futuro di Federico Chiesa è sempre più l’intrigo dell’estate: nuovo colpo di scena che riguarda il giocatore della Juventus

Quale futuro per Federico Chiesa? E’ la domanda che quasi tutti si pongono nel mondo del calcio in questo momento. Un enigma diventato di difficile soluzione, quello legato al giocatore della Juventus, in rotta con il club e messo ufficialmente fuori rosa e sul mercato. Con notizie che si susseguono su di lui, senza però per il momento arrivare a una soluzione certa.

La Juventus, di sicuro, vorrebbe monetizzare dal suo addio quanto prima, per reinvestire risorse sul mercato. Ma lui non ha fretta. Il suo agente Ramadani è in Italia per un incontro con la Juventus, come raccontato da Calciomercato.it, per trovare una soluzione. Lo stesso Ramadani ha compiuto una missione a Londra, senza però riuscire a portare indietro offerte conclusive. Nel frattempo, Chiesa è stato proposto anche al Barcellona, ma per i blaugrana non si tratterebbe comunque di un nome prioritario.

E allora, occorre guardare ancora alle piste in Serie A. Resta in piedi l’eventualità di uno scambio Chiesa-Raspadori con il Napoli, sponsorizzato da Conte, anche se come raccontiamo da tempo la pista più calda per Chiesa rimane la Roma, con l’interesse giallorosso e soprattutto di De Rossi sempre vivo in queste settimane. Attenzione però a quello che potrebbe essere un ennesimo colpo di scena.

“Incontro con la Juventus chiesto da Enrico Chiesa”, l’annuncio che spiazza tutti

Intenzionato a diventare attore protagonista della vicenda sarebbe Enrico Chiesa, padre del giocatore ed ex attaccante molto apprezzato in Serie A negli anni Novanta e Duemila. Per quanto riguarda le scelte professionali del figlio, sempre rimasto dietro le quinte senza essere ingombrante, ma adesso deciso a intervenire.

Su ‘Juventibus’, il giornalista Luca Momblano ha infatti rivelato che Enrico Chiesa non sarebbe d’accordo sulla gestione della situazione fatta fin qui dal figlio e dal suo procuratore. “Papà Enrico ha preso in mano la situazione – ha spiegato – Ritiene che Federico e il suo agente abbiano creato troppo casino e questo non va bene. A suo parere, ci sarebbe subito da andare a parlare con la Juventus e avrebbe chiesto immediatamente un incontro”. Vedremo cosa emergerà da questo nuovo summit tra le parti.