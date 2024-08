Juve, decisione drastica: si cancella da solo

Momento complicato per il giocatore della Juventus, che ha subito diverse critiche e ha preso una decisione inaspettata

La Juventus si avvicina all’esordio in campionato col Como segnando la tradizionale tappa dell’amichevole con la Primavera, stavolta giocata all’Allianz Stadium. Il bagno di folla bianconero è rimasto, così come la curiosità di vedere qualcosa in più dalla squadra di Thiago Motta. Cose buone e altre meno, come è normale che sia in fase di preparazione estiva e col mercato comunque ancora incompleto.

Galeno e Nico Gonzalez sono i nomi principali, Giuntoli ci sta lavorando per capire anche i margini reali. Il brasiliano del Porto piace molto, ma la Juve non vorrebbe andare oltre i 25 milioni e l’argentino della Fiorentina pure ha un costo importante. Con qualche contropartita, non semplice da inserire, potrebbe arrivare il colpo. O i colpi. Senza dimenticare il pallino Koopmeiners e Todibo, per cui servirebbe qualche cessione. Ci sono poi le situazioni cosiddette interne, su cui ricompattarsi. In particolare ieri è da evidenziare il malumore di parte della tifoseria nei confronti di Manuel Locatelli, che in realtà da diverso tempo è finito nel mirino dei sostenitori bianconeri. Ieri come vi abbiamo raccontato, dopo un paio di errori, sono arrivati i fischi per lui da una parte degli juventini, prontamente ‘zittiti’ però da tutto il resto dello stadio che invece ha applaudito il centrocampista. Thiago Motta ha notato il siparietto e subito è andato a parlare con il giocatore.

Locatelli criticato e fischiato: la decisione sui social

Anche sui social Locatelli è ormai diventato da un po’ uno dei giocatori più criticati, contribuendo e non poco al momento forse più difficile della sua carriera, soprattutto dopo l’esclusione dalla rosa dei convocati di Spalletti. Un’amarezza mai nascosta sui social dal centrocampista, che appunto al tempo stesso ha subito critiche e a volte insulti su alcuni social. Anche su ‘X’, dove in queste ore Locatelli è letteralmente scomparso. Addirittura il classe ’97 bianconero ha disattivato l’account, che ora risulta inesistente in quanto cancellato.

Un segnale abbastanza chiaro in realtà di quanto l’ex Milan e Sassuolo stia accusando un periodo effettivamente complicato. Ieri i fischi non possono che averlo amareggiato, anche se è giusto tornare a sottolineare come poi la stragrande maggioranza dello Stadium li abbia cancellati prontamente. Ma restano sintomatici di una situazione che Locatelli non si aspettava, soprattutto dopo una “delusione enorme” come l’ha definita lui stesso un paio di giorni fa quale è stata l’esclusione da Euro 2024. “Ma quelle sono tutte energie negative che lascio stare. Io mi concentro sul presente, focalizzo tutto sul lavoro e penso a quello tutti i giorni. Ora bisogna fare un passo alla volta senza parlare troppo di vittorie o altro, lavorare umilmente tutti i giorni”, ha aggiunto.