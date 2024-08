Juventus, Locatelli contestato: fischi dello Stadium e colloquio con Thiago Motta | CM.IT

Locatelli contestato dai tifosi durante la festa contro la NextGen, subito il colloquio con Thiago Motta: ecco cosa è successo allo Stadium

Nonostante non sia più il bagno di folla di Villar Perosa, la partita tra la Prima Squadra della Juventus e la NextGen, giocata allo Stadium, è sempre una grande festa bianconera. Eppure, non sono mancate le contestazioni.

L’entusiasmo e la curiosità per la prima allo Stadium della squadra di Thiago Motta hanno fatto da padroni, ma non sono mancate anche delle pungolature da parte dei tifosi bianconeri. A prendersi la contestazione, in particolare, è stato Manuel Locatelli: il centrocampista è stato fischiato sonoramente da una parte dei tifosi presenti dopo un paio di errori di troppo. Subito la reazione del resto dello stadio, compresa la curva sud, che hanno applaudito il giocatore. Al termine della prima frazione di gioco, poi, Locatelli è stato il primo giocatore con cui mister Motta ha voluto conferire. Insomma, per Manuel la strada per riconquistare la fiducia dei tifosi è in salita, ma non bisogna dimenticare che è stato uno dei più positivi in questo primo mese di allenamenti con il nuovo tecnico.