Scambio Chiesa-Frattesi: la svolta che stravolge il mercato di Inter e Juve

Lo scambio tra Chiesa e Frattesi può diventare un’opzione concreta per Juventus e Inter: ecco cosa sta succedendo

La situazione più scottante in casa Juventus è certamente quella relativa a Federico Chiesa, le dichiarazioni di Thiago Motta hanno esplicitato quello che ormai era chiaro da tempo: come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it da diversi mesi, il rinnovo dell’ex Fiorentina si era incagliato e ora è considerato fuori dal progetto tecnico.

Sia il giocatore sia la dirigenza bianconera si erano dati appuntamento dopo l’Europeo e pensavano di poter avere sul tavolo delle offerte importanti su cui ragionare, e invece tutto è stato decisamente più complicato fino a qui. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo summit con l’entourage del giocatore, per uscire da questo impasse. Ecco perché da adesso alla fine del calciomercato bisogna guardare con crescente attenzione alle cosiddette soluzioni creative, quelle che possono rendere degli scambi che sanno di fantamercato in una clamorosa realtà. Una di queste piste è quella che può portare allo scambio tra Federico Chiesa e Davide Frattesi: ecco cosa sta succedendo.



Juve e Inter possono aiutarsi a vicenda: lo scambio tra Chiesa e Frattesi va monitorato

Attenzione ad un incredibile asse di mercato tra Cristiano Giuntoli e Beppe Marotta: sul tavolo ci sono due casi spinosi che potrebbero essere risolti con uno scambio che fino a qualche mese fa avrebbe avuto dell’incredibile, quello tra Federico Chiesa e Davide Frattesi.

La situazione di Chiesa l’abbiamo già sviscerata ampiamente, mentre è quella del centrocampista della Nazionale che va compresa maggiormente e che può rappresentare la chiave di questa pazza idea. Frattesi nelle gerarchie di Simone Inzaghi per il centrocampo assume quello che può tranquillamente definirsi come il ruolo della prima riserva, una situazione che non renderebbe pienamente soddisfatto il giocatore. L’ex Sassuolo si sente pronto per avere un ruolo da protagonista e a Torino con Thiago Motta lo sarebbe, ecco perché nelle prossime settimane questa pista potrebbe scaldarsi sempre di più. Per il futuro di Federico Chiesa non vanno ancora escluse anche altre destinazioni interne alla Serie A: la Roma, come vi raccontiamo da tempo, e lo scambio con il Napoli per Raspadori. Insomma, saranno settimane intense.