Colpo di scena Conte, non solo Lukaku: piano B dalla Spagna

Antonio Conte sta plasmando il suo Napoli in attesa di conoscere il nome del prossimo centravanti. Rispunta un altro profilo dalla Spagna

C’è tanto entusiasmo intorno al Napoli di Antonio Conte che a Dimaro prima e Castel di Sangro poi, ha iniziato a prendere forma sotto i dettami dell’ex allenatore di Inter e Juventus. Metodologie di lavoro completamente diverse rispetto all’ultima dimenticabile stagione degli azzurri, che dovranno immediatamente rialzare la testa con un progetto dichiaratamente ambizioso.

La compagine partenopea, ritrovati anche i nazionali impegnati questa estate, sta provando già a far vedere tanto il potenziale della rosa quanto quello del proprio allenatore. C’è però bisogno di ulteriori innesti tra centrocampo ed attacco per completare il roster di Conte.

Una pedina fondamentale sarà l’attaccante, alla luce di un caso Osimhen ancora tutto da risolvere in maniera definitiva. La cessione del nigeriano inizia ad andare per le lunghe, mentre l’avvio ufficiale della stagione è ormai alle porte. L’obiettivo numero uno per il post Osimhen resta il solito Romelu Lukaku con il quale gli azzurri hanno avuto contatti, con il chiaro obiettivo di ricongiungere una coppia lavorativa con Conte già consolidata.

Calciomercato Napoli, non solo Lukaku: Conte punta Sorloth

Il belga è quindi il prescelto designato per il futuro del Napoli, ma dalla Spagna rilanciano anche il profilo di una possibile alternativa.

Secondo quanto evidenziato da ‘ElNacional.cat’, qualora l’affare Big Rom non andasse in porto, il Napoli potrebbe andare su Sorloth, centravanti del Villarreal nel mirino anche dell’Atletico Madrid, che recentemente ha già dovuto raccogliere la beffa Dovbyk finito alla Roma.

Il bomber norvegese, che ha una clausola da 38 milioni, potrebbe quindi rispondere comunque alle esigenze di Conte, che gradirebbe un attaccante strutturato e con tanti potenziali gol nelle gambe. Sono stati infatti ben 26 i centri nell’ultima annata per Sorloth tra Liga e coppe. Il classe 1995 potrebbe essere dunque arrivato ad un momento decisivo della propria carriera.