Non solo Osimhen: le tre spine di Antonio Conte

Spine ed esuberi, il Napoli deve sfoltire la rosa: ecco chi lascerà Antonio Conte dopo il ritiro a Castel di Sangro

Cedere per acquistare. E’ questa la politica del Napoli, specialmente nell’anno senza partecipazione alle coppe europee. Antonio Conte ha accettato queste condizioni, con la promessa di andare mirato su alcuni obiettivi di mercato come Buongiorno e Lukaku.

Se per il difensore centrale i problemi sono stati pochi, per quanto riguarda l’attaccante belga tutto è legato al presente e futuro di Victor Osimhen. Nessun club fino a questo momento è stato disposto ad esercitare la clausola rescissoria presente nel contratto del centravanti nigeriano. Ma Osimhen non è l’unico che con ogni probabilità lascerà il Napoli nelle prossime settimane. C’è ancora un mese a disposizione per cercare l’acquirente giusto che soddisfa le condizioni societarie. Così come c’è un altro mese di tempo per trovare acquirenti per alcuni esuberi.

Da Simeone a Gaetano: chi lascerà il Napoli

Per alzare il livello della rosa con alcuni rinforzi mirati, il Napoli deve cedere alcuni elementi. Oltretutto, c’è l’intenzione di sfoltire la rosa, proprio per via di una competizione in meno da giocare. In attacco, ad esempio, confermato Giacomo Raspadori che può giocare dietro la punta o come riferimento centrale; allora sarà necessario lasciar partire uno tra Simeone e Cheddira. Per il marocchino ci sono Tolosa ed Espanyol, ma Conte valuta la possibilità di trattenerlo come vice del futuro centravanti titolare che, una volta dato l’addio ad Osimhen, potrebbe essere Lukaku.

Per quanto riguarda il Cholito, invece, mancano offerte concrete. Ma di certo il calciatore argentino ha bisogno di giocare di più e nel Napoli sembra esserci davvero poco spazio. Specialmente senza Europa. E ancora, il Galatasaray ha mostrato interesse per Cajuste, mai del tutto convincente nella passata stagione; il centrocampista svedese non sarà l’unico a lasciare il posto, perché anche Gaetano – richiesto dal Cagliari con un’offerta di circa otto milioni – sarebbe in procinto di lasciare il club azzurro.

Ad oggi, nessuna offerta valida per Mario Rui, che potrebbe restare e alternarsi con Spinazzola sulla fascia sinistra, mentre Olivera potrebbe diventare anche un giocatore valido nella difesa a tre, come braccetto di sinistra. Mentre Alessio Zerbin entro il 31 agosto potrebbe lasciare Napoli, poiché troverebbe davvero poco spazio nelle gerarchie di Antonio Conte. Sfoltire e arrivare attorno alle 22-23 unità in rosa. Attualmente, senza contare i giovanissimi accolti nei due ritiri, sono 27 i calciatori a disposizione del mister. Troppi.