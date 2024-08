La Premier fa tremare il Napoli: la scelta di Lukaku

L’estate di Romelu Lukaku continua ad essere tormentata, come ormai da anni a queste parti

L’attaccante belga ha lasciato la Roma dopo la stagione in prestito e tornato a Londra ha ricevuto l’accoglienza che si aspettava: fuori progetto, deve cercarsi una squadra.

Come raccolto da Calciomercato.it, Big Rom ha avuto contatti con Antonio Conte e il Napoli. Con il tecnico pugliese ha disputato la sua miglior annata da professionista, quando era giocatore dell’Inter. Non è mai più tornato a quei livelli. Neanche sotto la gestione Mourinho-De Rossi con la Roma.

La sfida azzurra lo stuzzica. È chiaramente stimolante giocare con Kvaratskhelia alle spalle e con un allenatore che ha ridato entusiasmo a tutto l’ambiente. Ma l’ostacolo si chiama Osimhen. E nel frattempo, il Chelsea mette fretta trovando intesa per la cessione del cartellino con l’Aston Villa.

Lukaku, solo Napoli: chiude all’Aston Villa

Il centravanti del Chelsea è stato lasciato ai margini della rosa e si allena in solitario. Sta aspettando solo l’ok del Napoli per poter approdare in azzurro, ma prima il club deve cedere Osimhen. Impresa più complessa di quanto ci si potesse aspettare.

Nel frattempo i ‘Blues’ hanno trovato l’acquirente giusto per cedere il loro attaccante in esubero. L’Aston Villa sogna Lukaku, ma non è reciproco. Infatti, il belga rifiuterebbe perché convinto al momento solo del progetto partenopeo. Vuole solo Conte.

Chiaramente, il Chelsea non è felice di quest’impasse creatasi per via della mancata partenza di Osimhen, ma De Laurentiis non ha intenzione di svendere il suo gioiello nigeriano che ha firmato un contratto con una clausola rescissoria pari a 130 milioni di euro.

Questa fase di stall0 dura da oltre un mese, ma nei prossimi giorni può sbloccarsi. Infatti, il PSG – club interessato alle prestazioni di Victor – potrebbe formalizzare un’offerta prossimamente, dopo il rifiuto dell’operazione che riguardava anche Kvaratskhelia. Lukaku attende e spera che il Napoli ceda presto Osimhen. Solo una volta completato il trasferimento, Manna presenterà al Chelsea un’offerta di circa 25 milioni per l’acquisto di Romelu. Il giocatore accetterebbe un ingaggio di circa 7 milioni per tre anni. Ma il tempo stringe.