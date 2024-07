Sorpresa Milan: il nuovo attaccante arriva con lo scambio

Il nuovo attaccante del Milan può arrivare con lo scambio: affare con la big di Serie A. Tutti gli aggiornamenti in casa rossonera

Dopo Soulé, come raccontato su Calciomercato.it, la Roma è in Spagna per chiudere l’affare Dovbyk. Il club giallorosso vuole completare l’attacco prima di procedere con le uscite anche nel reparto avanzato. Attacco che, nonostante Morata, non è ancora completo nemmeno per il Milan di Fonseca.

La società rossonera è alla ricerca di un altro centravanti e nelle ultime settimane sono salite progressivamente le quotazioni di Tammy Abraham. Stando alle ultime indiscrezioni, l’inglese avrebbe già detto sì al Milan. Serve ora l’intesa fra i club: i giallorossi vorrebbero incassare solo soldi dalla sua cessione, mentre la dirigenza rossonera punterebbe ad inserire delle contropartite tecniche. Nelle ultime ore è così spuntato un nome per il possibile scambio per Abraham.

Si tratta di Luka Jovic, confermato dal Milan dopo la buona stagione trascorsa in rossonero da riserva di Giroud. Come anticipato nelle scorse settimane da Calciomercato.it, nonostante l’apprezzamento per il serbo, non è da escludere il suo possibile addio. Le prime richieste per l’ex Real Madrid sono arrivate dalla Turchia.

Calciomercato Milan, c’è il sì di Abraham: nell’affare con la Roma può rientrare anche Jovic

L’idea di Ibra e della dirigenza rossonera potrebbe essere quella di inserire nella trattativa il cartellino d Luka Jovic. Il serbo è in scadenza di contratto a giugno 2025 e valutato 8-10 milioni di euro. L’alternativa per Abraham al Milan rimane la formula del prestito con opzione di riscatto.

In ogni caso, l’attaccante inglese ex Chelsea è in uscita dai giallorossi e si avvicina al Milan. Occhi puntati, dunque, sull’asse Milano-Roma con il possibile scambio Abraham-Jovic. Il valzer degli attaccanti è solo all’inizio e si profila un mese di agosto piuttosto infuocato.