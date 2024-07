DIRETTA | Calciomercato Serie A, da Adeyemi a Gonzalez: gli aggiornamenti del 31 luglio

Il calciomercato estivo entra nel vivo: tutte le news di martedì 31 luglio, riguardanti le principali trattative in Serie A e all’estero

Non si placano, e non potrebbe essere altrimenti, le indiscrezioni di calciomercato che riguardano i club nostrani, e non solo. Nelle ultime ore, protagonista la Juventus con l’ufficialità delle cessioni di Matia Soulé alla Roma e Dean Hujisen al Bournemouth.

Soldi freschi da investire per centrare gli obiettivi prefissati. Per l’esterno d’attacco, mirino di Adeyemi del Borussia Dortmund e Nico Gonzalez della Fiorentina, sui cui è piombata anche l’Atalanta. Il Napoli, invece, è alle prese con la questione Osimhen, accostato al Chelsea, da dove dovrebbe arrivare anche il suo sostituto, Romelu Lukaku. In casa Milan si continua a lavorare per Emerson Royal, mentre l’Inter ha quasi concluso il passaggio di Valentin Carboni al Marsiglia di Roberto De Zerbi. Missione spagnola, infine, per il direttore sportivo della Roma Ghisolfi, pronto a chiudere col Girona la trattativa per Dovbyk.

07:40 Osimhen o Lukaku? Oscar Damiani: "Così il Napoli ci perde" Intervista esclusiva all’agente Oscar Damiani, ex attaccante anche del Napoli, sul possibile addio di Osimhen e l’arrivo di Lukaku in sostituzione.