Rui Patricio ci riprova: nuova chance in Serie A per il portiere

Dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Roma, Rui Patricio potrebbe subito tornare a giocare in Serie A

Attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Roma, per Rui Patricio potrebbero nuovamente aprirsi le porte del massimo campionato italiano.

Dopo aver assistito dalla panchina alle partite del Portogallo a Euro 2024 (il titolare era Diogo Costa del Porto), Rui Patricio potrebbe tornare in Serie A. Già, perché dopo lo scorso 30 giugno, l’estremo difensore portoghese è svincolato in seguito alla scadenza del contratto che lo legava alla Roma. Il portiere lusitano ha difeso i pali della compagine capitolina dal 2021 alla scorsa stagione, collezionando in giallorosso 129 gettoni di presenza, con un bilancio personale di 134 gol subiti e 48 clean sheet, oltre alla vittoria della Conference League nella stagione 2021/2022 con José Mourinho in panchina.

Dopo aver smaltito la delusione per la sconfitta ai rigori contro la Francia (il Portogallo è arrivato ai quarti di finale), ora per Rui Patricio è giunto il momento di pensare al futuro. Il suo nome è finito nel mirino di diversi club europei, ma per l’estremo difensore classe ’88 potrebbero aprirsi nuovamente le porte del campionato di Serie A dopo l’importante esperienza tra i pali della Roma.

Calciomercato Serie A, Rui Patricio può tornare da svincolato

In particolar modo, nelle scorse ore, il nome di Rui Patricio sarebbe finito nel mirino del Monza. Il club brianzolo, dopo la cessione di Michele Di Gregorio alla Juventus, è ancora alla ricerca di un nuovo portiere titolare. Nei giorni scorsi sembrava fatta per l’approdo in terra lombarda dell’esperto costaricano ex Real Madrid e Paris Saint-Germain Keylor Navas, un arrivo che ora sembra essere saltato in modo praticamente definitivo.

Erano state già fissate le visite mediche di Keylor Navas col Monza, ma l’affare è saltato. Ecco perché il club brianzolo è tornato a guardarsi intorno e nelle scorse ore sarebbe spuntato proprio il profilo di Rui Patricio, un portiere che garantirebbe qualità ed esperienza alla squadra allenata da Alessandro Nesta. Una pista calda che potrebbe ulteriormente infiammarsi nelle prossime ore, col Monza che ha la necessità di chiudere a stretto giro la questione portiere. Dunque, Rui Patricio allo stato attuale sembra essere il favorito a raccogliere la pesante eredità di Michele Di Gregorio, ma non sono da escludere colpi di scena dell’ultim’ora come è già accaduto in precedenza.