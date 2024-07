Berardi, tra Napoli e Juve spunta una sorpresa: Manna e Giuntoli beffati

Domenico Berardi resta un nome caldo nel calciomercato di Serie A e tra Napoli e Juventus sarebbe spuntata una squadra a sorpresa: Manna e Giuntoli rischiano la beffa

La rottura del tendine d’Achille e poi l’impronosticabile retrocessione in Serie B. La scorsa è stata una stagione maledetta per Domenico Berardi, da anni ormai una garanzia in termini realizzativi nel nostro campionato. L’ala Campione d’Europa con la nazionale italiana nel 2021 sta procedendo con il recupero dal terribile infortunio accorso il 3 marzo scorso dopo un’ora di gioco esatta nella gara contro il Verona.

Un’annata terribile, nata con le insistenti voci di mercato che lo avevano accostato alla Juventus, proseguita però con 9 gol in 13 partite giocate e interrotta bruscamente a fine gennaio con la rottura del menisco. Un recupero difficile, che lo ha portato al ritorno in campo proprio nella sfida al Verona, che lo ha rivisto infortunarsi, questa volta senza possibilità di rientro in tempi brevi.

Come dichiarato anche dal direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, l’attaccante sta proseguendo il suo periodo di riabilitazione che lo dovrebbe riportare a giocare solamente ad ottobre. Un’ipotesi, però, che non avrebbe fermato alcune possibili pretendenti, che si sarebbero interessate a lui anche per questa finestra di calciomercato estiva.

Berardi, tra Napoli, Juve e Inter spunta una sorpresa: che beffa per le big

Berardi, che compirà 30 anni il 1° agosto, sa di essere arrivato all’ultima occasione di firmare per un top club. Una chance che ha avuto più volte in carriera, ma che per sua stessa volontà non si è mai verificata. Questa volta, però, potrebbe essere davvero la volta giusta, anche per tornare immediatamente a calcare i campi di Serie A, senza passare per il campionato cadetto.

Nelle scorse settimane il giocatore è stato a lungo accostato a Napoli, Juventus e Inter. Nel caso degli azzurri si è trattato di un rumors che avrebbe rappresentato una novità anche rispetto al classico modus operandi di Aurelio De Laurentiis. Difficile che il patron partenopeo tratti per giocatori non più così giovani, ma l’affare Spinazzola e il possibile approdo di Lukaku, hanno aperto ad una nuova wave sotto la guida tecnica di Antonio Conte.

La Juventus, invece, è da anni nell’orbita del classe 1994 e, come detto, anche la scorsa estate si era mostrata interessata. I dubbi su Federico Chiesa sono tanti e il connazionale potrebbe essere un suo degno sostituto. Il club, però, nelle ultime ore avrebbe spostato maggiormente il suo interesse su Adeyemi, rallentando notevolmente ogni possibile trattativa per Berardi.

L’Inter, invece, ha praticamente smentito un interessamento nei confronti dell’attaccante, soprattutto per l’incompatibilità tattica con il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Difficoltà che allontanerebbero definitivamente i nerazzurri dalla corsa al giocatore e che spianerebbero la strada ad un club a sorpresa.

Stando alle ultime voci, infatti, sarebbe la Fiorentina la squadra che avrebbe messo gli occhi su Berardi nelle ultime ore. L’ipotesi di un’uscita di Nico Gonzalez avrebbe immediatamente acceso l’interesse dei Viola, che avrebbero avviato i primissimi contatti con il Sassuolo. Si tratta, ovviamente, di una fase preliminare della trattativa, ma la squadra di Palladino è entrata di diritto nell’elenco delle società in corsa al calciatore. Le prossime settimane saranno dunque decisive per capire il futuro di Berardi, con il Sassuolo che attende la giusta offerta per farlo partire.