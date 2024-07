Chiesa incontra Thiago Motta: futuro deciso

In casa Juventus il futuro di Federico Chiesa resta un caso: c’è il faccia a faccia con Thiago Motta

La Juventus nelle scorse ore ha accolto Douglas Luiz, ma intanto pensa al futuro di Federico Chiesa, fuori dai piani tecnici di Thiago Motta.

Il futuro di Federico Chiesa resta un caso per la Juventus. Nelle scorse ore i bianconeri hanno ripreso ieri a lavorare alla Continassa dopo il weekend di riposo concesso da Thiago Motta dopo la mini tournée in Germania. Si è trattato di un giorno importante, dato che per la prima volta in campo con la squadra si è visto anche Federico Chiesa, reduce da qualche giorno di allenamenti solitari. L’ex Fiorentina è rientrato in gruppo dopo la negativa esperienza con la Nazionale Italiana a Euro 2024. E così, per la prima volta, Federico Chiesa ha incrociato Thiago Motta, il quale ha raccolto la pesante eredità di Massimiliano Allegri.

I due, infatti, finora si erano confrontati solamente a distanza. Telefonate che non sarebbero state foriere di buone notizie per l’attaccante: Thiago Motta, infatti, gli avrebbe spiegato di non ritenerlo centrale nel suo progetto tecnico, aprendo così le porte ad un suo addio. Anche la società ha messo in conto la possibilità di cedere Federico Chiesa, anche alla luce del contratto in scadenza al 30 giugno 2025. Nel 2020 la Juventus investì addirittura 60 milioni di euro per prelevarlo dalla Fiorentina e ora non vuole correre il rischio di perderlo a parametro zero.

Juventus, l’incontro tra Thiago Motta e Chiesa

Dal colloquio di ieri tra Chiesa e Thiago Motta non sono emerse sostanziali novità. Il giocatore resta in vendita, non rientra nei progetti dell’allenatore italo-brasiliano, anche se sulla carta potrebbe trovare spazio nel 4-2-3-1 del tecnico ex Bologna.

Dunque, Chiesa resta in uscita, ma chi vorrà assicurarsene le prestazioni dovrà mettere sul piatto non meno di trenta milioni di euro. Per Chiesa è sfumata l’ipotesi Roma, andata su Matias Soulé, mentre si è raffreddata anche la pista Napoli. Ecco perché il suo agente Fali Ramadani si è recato a Londra per cercare di tessere la tela e raccogliere l’interesse della Premier League. Chiesa interessa a Chelsea e Tottenham che riflettono. Aveva fatto un tentativo concreto l’Al Ahli, formazione tra le più importanti e ricche della Saudi Pro League che ha ceduto Allan Saint-Maximin al Fenerbahce. C’è stato un tentativo di approccio, con possibilità di un contratto da 15-20 milioni a stagione per convincere il numero 8 bianconero, il quale però ha chiuso subito la porta a un eventuale trasferimento a Gedda, in attesa di un top club europeo.