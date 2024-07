La Juventus non si ferma: Koopmeiners e il bomber a sorpresa

La Juventus non si ferma e Giuntoli può piazzare il doppio colpo: Koopmeiners più un attaccante a sorpresa

È una Juventus grande protagonista sul mercato. Giuntoli sta perfezionando la missione cessioni con gli addii di Soulé, accolto con grandi feste a Roma, e Huijsen che garantiscono le risorse per sbloccare anche le operazioni in entrata.

Di colpi da mettere a segno sono diversi: Todibo in difesa, ma non soltanto. Koopmeiners è il grande obiettivo per il centrocampo anche se convincere l’Atalanta non sarà semplice. In bergamaschi chiedono almeno sessanta milioni di euro, ma i bianconeri possono contare sul sì del calciatore e sulla sua voglia di approdare a Torino.

Poi c’è anche da guardare all’attacco, dove sicuramente arriverà almeno un esterno: per Adeyemi sono già stati avviati con il Borussia Dortmund, con il club tedesco che è disponibile a trattare la cessione a titolo definitivo del calciatore per 35-40 milioni. Proprio sul mercato della Juventus arrivano indiscrezioni che possono far contenti i tifosi bianconeri: il doppio colpo può far sognare.

Calciomercato Juventus, doppio colpo per Giuntoli: non solo Koopmeiners

A parlare del mercato della Juventus è Fabiana Della Valle su Youtube, che si sofferma su Koopmeiners, ma non solo facendo il nome di un possibile colpo in attacco.

La giornalista della Gazzetta dello Sport afferma: “Questa sarà la settimana dell’offerta ufficiale all’Atalanta per Koopmeiners, visto che non si sono mai parlati ufficialmente. Giuntoli si presenterà per la prima volta al cospetto dei nerazzurri con 45 milioni di euro, sicuramente proposta che non sarà ritenuta soddisfacente dal club di Percassi. Con Soulé però abbiamo visto quanto la volontà del calciatore possa fare la differenza”.

Centrocampista a parte, Giuntoli può anche piazzare un colpo come vice-Vlahovic: “La Juve sta sondando il mercato delle punte, visto l’infortunio di Milik, soltanto come richiesta di informazioni. Uno dei profili attenzionati è Maximilian Beier dell’Hoffenheim, giocatore giovane valutato positivamente dai bianconeri per la sua duttilità”. Anche per il 21enne tedesco c’è i tema costo da affrontare: “Resta un problema: la valutazione è di non meno di 30 milioni, mentre la Juve cerca un’opportunità, visto che l’attaccante non è una priorità”.