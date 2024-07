Juventus, assalto ad Adeyemi: c’è un ostacolo per Giuntoli

La Juventus resta fortemente interessata a Karim Adeyemi: c’è un grande ostacolo nella corsa all’esterno tedesco

Dopo aver ufficializzato le cessioni di Matias Soulé e Dean Huijsen, può tornare nel vivo il mercato in entrata della Juventus che segue Adeyemi.

Resta Karim Adeyemi uno degli obiettivi principali per il mercato in entrata della Juventus. L’esterno offensivo classe 2002 potrebbe essere un rinforzo perfetto per lo scacchiere tattico di Thiago Motta, anche alla luce dell’ormai certa esclusione di Federico Chiesa dai piani del tecnico bianconero. Nelle scorse ore la Juventus si è mossa concretamente, preparando un’offerta da trentacinque milioni di euro per il giocatore tedesco di origini nigeriane, lo scorso anno autore di cinque gol e due assist in trentaquattro partite giocate col Borussia Dortmund, arrivando anche in finale di Champions League.

Un’offerta importante per un giocatore pagato trenta milioni di euro due anni fa, quando il Borussia Dortmund lo prelevò dagli austriaci del Salisburgo, ma che non verrà accettata dal club tedesco, anche se l’intenzione della Juventus sarebbe quella di trattare prima con il giocatore e poi muoversi con il club di appartenenza dopo aver strappato il ‘sì’ di Karim Adeyemi.

Calciomercato Juventus, le ultime su Karim Adeyemi

In Germania non viene esclusa una permanenza di Karim Adeyemi al Borussia Dortmund. Già, perché il club giallonero non sembra essere intenzionato a svendere il giocatore, anche alla luce dei tre anni di contratto che legano il classe 2002 alla società tedesca.

Nell’offerta della Juventus sarebbero previsti anche dieci milioni di euro di bonus (cinque facilmente raggiungibili), ma il Borussia Dortmund sembra essere intenzionato a chiedere 50 milioni di euro per il giocatore nativo di Monaco di Baviera, il quale sembra voler cambiare squadra in questa sessione estiva di calciomercato, pur avendo dichiarato di essere felice al Borussia Dortmund il cui direttore sportivo ha più volte parlato di permanenza per il giocatore classe 2002, decisivo nello scacchiere tattico di Nuri Sahin.