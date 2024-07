‘Annunciato’ il nuovo bomber: Abraham-Milan, via libera definitivo

L’annuncio tramite social dell’agente del calciatore non è affatto passato inosservato. L’effetto domino è immediato e coinvolge anche Tammy Abraham

In una sessione di calciomercato ancora in fieri, sono i grandi attaccanti a prendersi le luci della ribalta. E non potrebbe essere altrimenti, visto che non sono pochi i bomber il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Chi conosce già la sua nuova destinazione è invece Artem Dovbyk.

Grazie al blitz in terra spagnola la Roma, dopo aver incassato il sì del calciatore, è riuscita a trovare la quadra definitiva anche con il Girona. A tal proposito, la fumata bianca si è materializzata alle cifre sulle quali la nostra redazione aveva già posto l’accento, intorno ai 33 milioni di euro più bonus. In attesa della canonica firma sul contratto che ufficializzerà l’affare, l’agente del calciatore ha già anticipato sui social la positiva chiusura dell’operazione. Alex Lundovskyi ha infatti pubblicato una storia su Instagram nella quale campeggia la nuova maglia giallorossa del suo assistito, con tanto di numero nove sulla schiena. Il tutto impreziosito dalla canzone ‘Mai Sola Mai’ di Marco Conidi.

Un indizio che sotto diversi punti di vista potrebbe ulteriormente avvicinare l’addio di Abraham, che dal suo arrivo dal Chelsea ha sempre vestito la maglia numero 9, anche dopo l’arrivo di Romelu Lukaku. Con il Milan che continua a monitorare l’evolvere della situazione, l’accordo che la Roma ha suggellato con Dovbyk potrebbe scandire come un metronomo la partenza dell’ex Chelsea. Dal canto suo, però, la Roma non ha alcuna intenzione di svendere il proprio attaccante, per il quale continua a chiedere non meno di 25 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo.