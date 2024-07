Offerta in arrivo per Chiesa, ma la Juventus ha un’altra speranza

Pronta l’offerta per Federico Chiesa, il cui futuro alla Juventus è sempre più in dubbio: i bianconeri però sperano nell’asta

Un anno di contratto alla scadenza. Un rebus legato al futuro. Quello di Federico Chiesa, che in casa Juventus continua a far discutere.

L’attaccante è stato accostato a più riprese a diversi club e Thiago Motta non ha dato indicazioni precise in merito a quello che può essere il futuro del giocatore. E mentre a ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it il noto talent scout Michele Fratini ha svelato di come potrebbe essere il Napoli la destinazione del calciatore, il giornalista Gianni Balzarini aveva sottolineato l’interesse del Tottenham, pronto a formulare un’offerta.

Juve, il Tottenham forte su Chiesa: i bianconeri sperano nell’asta

Una voce che trova conferma con quanto riferito dall’Inghilterra. ‘Football Transfers’ sottolinea infatti come il Tottenham sia fortemente interessato all’attaccante azzurro.

Un’operazione non semplice, perché la Juve vorrebbe ricavare dalla cessione di Chiesa una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. La Juventus però può sperare nell’asta. Perché da Oltremanica sottolineano che anche Arsenal, Newcastle e Liverpool, oltre ad alcuni club del campionato saudita sono molto interessati a Chiesa. Da qui la speranza della Juventus, che si augura possa scatenarsi un’asta attorno al calciatore. Calciatore che è stato suggerito al Tottenham da Fabio Paratici.

L’ex dirigente della Juventus continua a collaborare in maniera molto stretta con il club di Londra nonostante le sue dimissioni da direttore generale nell’aprile 2023, ruolo che ricopriva da un anno e mezzo. I contatti con il proprietario Daniel Levy, ma anche con l’allenatore Ange Postecoglu sono continui e Chiesa sarebbe stato fortemente sponsorizzato dallo stesso Paratici per il Tottenham. C’è quindi grande ammirazione in casa ‘Spurs’, ma dall’Inghilterra sottolineano come non sia stata formalizzata alcun’offerta, almeno per il momento. La Juve, nel frattempo, attende e continua ad essere ad un bivio. Ragionando su quella che può essere la permanenza di Chiesa oppure sulla cessione al miglior offerente.