Fratini: “Milan e Napoli si contendono Icardi. Ecco dove vanno Chiesa e Berardi” | ESCLUSIVO

Da Chiesa a Berardi passando per Icardi: è sempre il mercato degli attaccanti. Le ultime di Fratini sulle mosse di Juventus, Milan e Napoli

La sessione estiva di mercato sta entrando nel vivo con tanti club di Serie A che sono a caccia di rinforzi. Soprattutto nel reparto offensivo, dove il passaggio di Soulé alla Roma potrebbe dare vita ad un effetto domino che coinvolge tanti altri club.

Tra i nomi più chiacchierati dell’ultimo mese abbondante c’è sicuramente quello di Federico Chiesa. Seguito proprio dai giallorossi prima che virassero su Soulé, l’attaccante esterno della Nazionale azzurra non sembra rientrare nel progetto di Thiago Motta. Pesa soprattutto il contratto in scadenza nel 2025, con la Juventus che vuole evitare di perderlo a costo zero tra un anno e non ha dato seguito alle sue richieste di rinnovo a cifre elevate. Accostato in Inghilterra al Tottenham dell’ex bianconero Paratici, per lui si potrebbe riaprire anche una pista italiana. “Chiesa al Napoli potrebbe essere un affare in dirittura di arrivo – ha detto in esclusiva alla trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it il noto talent scout Michele Fratini – Niente scambi con la Juve: appena esce Osimhen, De Laurentiis avrà la pecunia per acquistarlo subito. Tecnicamente è un giocatore che non si discute e se trova un allenatore che lo carica come Conte, corre 110 minuti sulla fascia. Per la Juventus potrebbe essere deleteria la cessione di Soulé, intanto al suo posto i bianconeri potrebbero finalmente prendere Domenico Berardi dal Sassuolo che tante volte è stato vicino a trasferirsi a Torino”.

Calciomercato Milan, duello col Napoli per Icardi e con la Fiorentina per un portiere

Michele Fratini, talent scout premiato negli ultimi tre anni come il migliore in Italia, ha fatto anche il punto sul mercato del Milan, che di certo non si fermerà all’acquisto di Morata. I rossoneri puntano a chiudere in breve tempo i colpi Pavlovic e Fofana, ma non è tutto.

“In porta il Milan sta valutando Alessio Cragno del Monza: se ne parla poco, ma due anni fa aveva raggiunto la Nazionale – ha proseguito Fratini a Calciomercato.it – Anche la Fiorentina lo sta valutando: Terracciano ha la stima della piazza viola, ma Palladino ha fatto capire che vorrebbe un altro portiere. Poi tutti cercano un attaccante: il Milan ora tace, ma siamo sicuri che alla fine non prenda Mauro Icardi? Lo stesso Napoli, che ovviamente con Conte punta su Lukaku, potrebbe farci un pensierino. Per me Milan e Napoli si contenderanno il bomber del Galatasaray“.