Offerta pronta per Chiesa: la cifra è più alta

Continua a far discutere il prossimo futuro di Federico Chiesa. L’esterno in uscita dalla Juventus, piace anche all’estero. Pronta l’offerta

Il mercato estivo si sta scaldando, alzando sempre di più i giri del motore tra colpi conclusi, trattative avviate ed altre in dirittura d’arrivo o alla ricerca di una quadratura. Tra le big di Serie A più attive c’è stata anche la nuova Juventus di Thiago Motta, che lavora sia in ambito entrate che uscite.

Al netto del passaggio prossimo di Soulé alla Roma, la compagine piemontese dovrà risolvere anche la grana legata a Federico Chiesa, accostato a più riprese a diverse squadre tra Italia ed estero. “Chiesa in questo momento fa parte della Juventus, vedremo”, ha detto lo stesso Motta nella giornata di oggi in conferenza stampa, senza dare quindi un’indicazione definitiva su quello che sarà il destino dell’esterno della Nazionale.

In merito al futuro di Chiesa proprio oggi in esclusiva alla trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato.it’ in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it il noto talent scout Michele Fratini ha svelato di come potrebbe essere il Napoli la destinazione del calciatore, sottolineando persino come possa essere ‘in dirittura d’arrivo’. Le voci sul classe 1997 però si inseguono rapidissime, e al netto degli azzurri va ritenuto ancora in ballo anche il Tottenham.

Calciomercato Juventus, Tottenham su Chiesa: “Offerta pronta”

Il Tottenham è quindi ancora interessato a Federico Chiesa, al netto delle voci che continuano ad inseguirsi continuamente.

A confermare anche l’interesse degli Spurs, con annesse cifre di una possibile offerta, ci ha pensato il giornalista Gianni Balzarini, che in un video approfondimento sul suo canale YouTube ha evidenziato: “C’è un interesse da parte da parte del club inglese, lo confermo. Il Tottenham sarebbe pronto a formulare un’offerta di circa 30 milioni, forse anche qualcosa di più”.

Una proposta eventuale che inevitabilmente andrebbe a far felici i bianconeri viste le richieste che si aggiravano sui 25 milioni. Il collega ha infatti ribadito: “La Juve così farebbe i salti di gioia, perché sarebbe una cifra che va oltre i 20/25 milioni che offriva e che sia la Roma che il Napoli potevano offrire ora”.