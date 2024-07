Nico Williams libera Giuntoli: la Juventus si mette le ali

Nico Williams è il via libera per Giuntoli: svolta di mercato in casa Juventus

La prima uscita della Juventus, sconfitta contro il Norimberga, fa capire che Thiago Motta avrà tanto da lavorare.

Ci sarà però anche da intervenire sul mercato. Giuntoli si è già mosso portando a Torino profili importanti come Thuram e Douglas Luiz, ma il lavoro non è finito. Soulé è ormai destinato alla Roma e la sua cessione porterà un tesoretto importante in casa bianconera. E adesso la Juve guarda proprio all’attacco per cercare nuovi rinforzi. In particolare si cerca un esterno offensivo. Piace molto il nome di Adeyemi, con Giuntoli che ha già incontrato il padre-agente del ragazzo per provare a capire eventuali margini di trattativa.

Juve: Nico Williams obiettivo del Barcellona, che lascia strada libera per Sancho

Un altro nome che piace tanto al club bianconero è quello di Jadon Sancho. L’inglese, dopo un’ottima seconda parte di stagione al Borussia Dortmund, è tornato al Manchester United dove però non è destinato a restare.

L’ala non rientra nei piani del tecnico ten Hag ed è già con le valigie in mano. ‘Team Talk’ sottolinea come sulle tracce del calciatore ci sia anche il Barcellona, ma per i catalani l’inglese rappresenta un piano B. Sancho ingolosisce il club iberico, ma il primo obiettivo è Nico Williams. L’ala è sotto contratto con l’Athletic Bilbao fino al 2027, ma in casa Barcellona sembrano pronti a fare follie per il neo-campione d’Europa. A complicare le cose ci sarebbe la clausola rescissoria del giocatore spagnolo, del valore di 60 milioni di euro. Una cifra alta, per quella che però è la priorità assoluta del club. Per Sancho il Manchester United vorrebbe incassare 50 milioni. Anche in questo caso si parla di una cifra alta, ma la sensazione è che il Barcellona farà davvero l’impossibile per arrivare a Nico Williams. Liberando campo quindi per un possibile assalto bianconero a Sancho, che non vede l’ora di lasciare Manchester e non è escluso che i ‘Red Devils’ decidano di lasciarlo partire anche ad un valore inferiore rispetto a quanto sperano di incassare.