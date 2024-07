Blitz a Londra e triangolo di mercato: così Chiesa ‘regala’ il colpo alla Juventus

Fali Ramadani è a Londra dove parlerà anche di Chiesa: occhio al triangolo di mercato che può regalare il colpo alla Juventus

È una Juventus protagonista sul mercato quella degli ultimi giorni. Giuntoli sta facendo un grande lavoro in uscita, dove ha ceduto Soulé alla Roma e Huijsen al Bournemouth, ma deve ancora completarlo.

Uno dei casi più spinosi riguarda Federico Chiesa, un giocatore che non è tra gli intoccabili di Thiago Motta. Questo, insieme al contratto in scadenza nel 2025, ne fa il profilo perfetto per essere ceduto. Il calciatore non ha fretta, al contrario del club che vuole fare cassa ed evitare di arrivare agli ultimi giorni di mercato quando, inevitabilmente, il prezzo di vendita dovrà essere rivisto al ribasso.

A breve ci sarà un faccia a faccia tra Motta e Chiesa, con il ritorno al lavoro alla Continassa della Juventus dopo il ritiro in Germania, ma intanto l’agente dell’attaccante è a Londra. Un blitz che servirà anche a parlare con i club inglesi interessati del 26enne di Genova: il Tottenham, soprattutto, ma anche Arsenal e Chelsea, altri club che hanno pensato al bianconero. Proprio il contatto con i Blues potrebbe animare un triangolo di mercato con la Juventus che avrebbe il via libera per il colpo in attacco.

Calciomercato Juventus, Chiesa-Chelsea: intreccio con Adeyemi

La squadra di Maresca, infatti, è data anche sulle tracce di Adeyemi, attaccante del Borussia Dortmund che è tra gli obiettivi di mercato della Juventus.

Come raccontato da Calciomercato.it, Giuntoli ha già avuto contatti con il Borussia Dortmund che ha aperto alla cessione, ma a titolo definitivo. La valutazione è di 35-40 milioni di euro. Il tedesco, come detto, piace anche al Chelsea, così potrebbe innescarsi un vero e proprio triangolo di mercato.

Con Chiesa in ‘Blues’, la Juventus potrebbe avere il via libera su Adeyemi, anche se ci sarebbe poi da trovare l’intesa con il club tedesco. Inoltre, c’è da considerare che l’interesse inglese per l’attaccante del Dortmund non è limitato al Chelsea: anche l’Aston Villa, che ha ceduto Diaby in Arabia Saudita per 60 milioni di euro, è sulle tracce del calciatore. Un intreccio vero e proprio con l’Inghilterra ‘centro del mercato’: la missione londinese dell’agente di Chiesa può aprire le porte ad un nuovo colpo della Juventus.