Stallo Inter-Gudmundsson, Inzaghi in pressing: doppio ostacolo

Oltre alla richiesta di un nuovo difensore centrale, il tecnico dell’Inter si aspetta un nuovo rinforzo in attacco

Da qualche settimana il mercato in entrata dell‘Inter ha subito un netto rallentamento. Il lavoro dei dirigenti si è in questo momento spostato soprattutto sulle uscite, legate prevalentemente agli esuberi della prima squadra. Dopo aver piazzato diversi giovani, si sta finalmente per chiudere la telenovela di questa estate legata a Valentin Carboni.

Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, l’accordo con il Marsiglia è in via di definizione grazie alla nuova formula basata su prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto nelle mani dell’Inter. Un affare complessivo da circa 40 milioni di euro che dovrebbe portare subito nelle casse nerazzurre circa 4 milioni. Un bottino importante, ma che non avvicina ancora la società al grande obiettivo per l’attacco: Albert Gudmundsson. Il centravanti islandese rimane il primo nome sulla lista dei desideri di Simone Inzaghi, ma ad oggi l’operazione tra le parti rimane complicata.

Innanzitutto perché il Genoa non ha aperto al prestito oneroso con opzione e chiede circa 30-35 milioni per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante. Inoltre, prima di tentare l’assalto definitivo, l’Inter dovrà liberarsi dei cosiddetti esuberi nel proprio reparto avanzato. Il primo è Joaquin Correa, rientrato in estate dal prestito al Marsiglia. L’argentino ha ricevuto diversi sondaggi, ma ancora nessuna proposta concreta. Altro nome che rischia di bloccare il mercato nerazzurro è quello di Marko Arnautovic, anche lui dato tra i partenti. Trovare una sistemazione all’austriaco, ad un anno dalla scadenza del contratto, rimane estremamente complicato anche per via del dato anagrafico.

Calciomercato Inter, nodo Gudmundsson e alternativa low cost

Ad oggi la situazione in casa Inter è chiara: senza le uscite di Arnautovic e Correa non verranno aggiunti altri attaccanti alla rosa. L’idea del club rimane quella di avere un reparto composto da quattro centravanti, cui aggregare all’occasione un quinto proveniente dalla Primavera.

Come detto, un altro ostacolo nella corsa a Gudmundsson è rappresentato dalle richieste molto alte espresse dal Genoa. Una possibile alternativa low cost sul mercato dell’Inter rimane Memphis Depay, l’olandese che poche settimane fa ha rescisso il suo contratto con l’Atletico Madrid. Un profilo che flirta da anni con i nerazzurri e che di recente è stato nuovamente offerto dagli agenti, ma che non sembra scaldare particolarmente i dirigenti interisti. Alla luce poi della linea verde imposta da Oaktree, affari di questo calibro – seppur a costo zero – diverranno sempre più sporadici da qui in avanti.