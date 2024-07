Monza, Colpani è ormai il passato: Galliani piazza il doppio colpo | CM.IT

Colpani nelle prossime ore sarà ufficializzato dalla Fiorentina: il Ceo Galliani rimpiazza subito il fantasista nello scacchiere di Nesta

Il Monza saluta Andrea Colpani. La Fiorentina non ha mollato la presa, con la rincorsa iniziata dal momento dell’ufficialità di Palladino sulla panchina viola, trovando nel pomeriggio l’intesa con il Monza per il fantasista.

Adriano Galliani avrebbe preferito l’obbligo di riscatto dai viola, alla fine sarà diritto con prestito oneroso per una cifra complessiva vicina ai 16 milioni di euro più eventuali bonus. Per Colpani contratto quinquennale fino al 2029 che firmerà nelle prossime ore, visto che già in serata è arrivato a Firenze per sottoporsi alle rituali visite mediche. Il classe ’99 percepirà un ingaggio intorno ai 2 milioni netti a stagione. Decisiva la volontà di Palladino di riavere a disposizione anche in riva all’Arno il talento di scuola Atalanta, che proprio sotto la guida dell’allenatore campano è esploso con la maglia del Monza nella massima serie. Cessione, quella di Colpani, che era programmata da tempo dal Ceo Galliani insieme all’addio dell’altro big Di Gregorio, accasatosi alla Juventus.

Maldini e Sensi bis, ma non solo: il Monza ritrova anche Caprari

Sfumato il ritorno di Valentin Carboni, destinato al Marsiglia, adesso Galliani sta stringendo per riprendere dal Milan – stavolta a titolo definitivo – Daniel Maldini per rimpolpare la trequarti orfana della partenza di Colpani.

Come raccolto da Calciomercato.it l’intesa con la dirigenza del ‘Diavolo è sempre più vicina e la trattativa in via di definizione, anche se ancora non è arrivata la fumata bianca tra le parti. Si lavora per la chiusura con un piccolo indennizzo al Milan più percentuale sulla rivendita in favore dei rossoneri, o per un assegno inferiore ai 5 milioni di euro per il cartellino del figlio d’arte. Maldini, nell’attesa del semaforo verde per tornare in Brianza, è partito per la tournée negli Stati Uniti insieme al gruppo di Fonseca. Nesta intanto si gode nel ritiro precampionato del Monza un ritrovato Caprari, a tutti gli effetti come un nuovo acquisto dopo il grave infortunio ai legamenti del ginocchio che ha pregiudicato l’ultima stagione del trequartista romano.

Galliani si avvicina al traguardo per Maldini e raddoppia con un altro ritorno: anche Stefano Sensi è vicino dopo un anno a vestire nuovamente i colori biancorossi. Pronto un contratto annuale, con opzione di rinnovo in caso di salvezza, per il centrocampista svincolatosi dall’Inter e con il quale c’è da trovare la quadra sull’ingaggio prima dell’approdo alla corte di Nesta.