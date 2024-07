Rifiuta il ritorno alla Juventus, il suo club lo mette fuori rosa

In un mercato pieno di movimenti, la Juventus incassa anche il rifiuto a sorpresa per un ritorno: il giocatore finisce fuori rosa

La Juventus prosegue nei suoi tanti movimenti di mercato, nella sessione di mercato forse più frenetica da più di un decennio a questa parte. Aria di vera e propria rivoluzione per i bianconeri, che per sbloccare ulteriori acquisti sono chiamati a finalizzare alcune cessioni, cosa che potrebbe avvenire a breve, o almeno è la speranza di Giuntoli.

Vicinissima la cessione di Soule alla Roma, e non è l’unico affare che potrebbe portare tanta liquidità nelle casse bianconere. Occhio anche a Huijsen, corteggiato anche dal Marsiglia di De Zerbi. Gli addii dell’attaccante argentino e del difensore spagnolo potrebbero dare il la a un nuovo fuoco di fila di colpi in entrata. Per la Juventus potrebbe esserci il via libera per Galeno a 40 milioni, come raccontato dal giornalista di ‘Record’, Bruno Fernandes, ai microfoni di Calciomercato.it. Giuntoli lavora comunque su più tavoli, ma non tutte le sue idee stanno trovando terreno fertile. Il dt bianconero ha dovuto incassare, a quanto pare, un rifiuto alquanto bruciante.

Juventus, il no di Cancelo: scoppia la guerra con Guardiola

Un rifiuto che sarebbe arrivato da Joao Cancelo. La Juventus aveva monitorato la possibilità di farlo tornare in bianconero, ipotesi che però non era gradita al portoghese.

Secondo ‘Elnacional.cat’, la Juventus si sarebbe dimostrata interessata a pagare al Manchester City i 20 milioni richiesti per acquistarlo. Tuttavia, quella bianconera, come altre proposte, sarebbero state rispedite al mittente. Cancelo avrebbe in mente una sola cosa: quella di tornare al Barcellona.

I ‘Citizens’ hanno accolto con un certo fastidio l’atteggiamento del giocatore, il clima con Guardiola e con il ds Begiristain sarebbe tesissimo e i rapporti ai minimi termini. Cancelo non rientra più nei loro piani e di fatto è fuori rosa. Il Barcellona non può permettersi al momento la cifra che vogliono i campioni d’Inghilterra. Ma alla fine, per sciogliere l’impasse, il City potrebbe accettare il prestito con riscatto obbligatorio al verificarsi di determinate condizioni.