Il primo sì è già arrivato: 80 milioni e addio Milan

Il primo sì è già arrivato: 80 milioni e possibile addio al Milan da parte di un big. L’indiscrezione di calciomercato e i dettagli

È entrato nel vivo anche il calciomercato estivo del nuovo Milan di Fonseca. Dopo l’annuncio di Morata, come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, sono i giorni di Pavlovic e Fofana in casa rossonera.

Il blitz di Gerry Cardinale a Milano ha portato la dirigenza del Milan a premere ulteriormente il piede sull’acceleratore sulle trattative per il difensore serbo e per il centrocampista del Monaco e della Nazionale francese. Servirà invece più tempo per Samardzic, per il quale la trattativa con l’Udinese è iniziata da poco, nonostante un interesse ormai di lungo corso. Furlani e Moncada vogliono provare a regalarlo a Paulo Fonseca anche il gioiello serbo.

Nel frattempo, però, si torna a parlare anche del futuro di un big assoluto. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Mike Maignan potrebbe tornare nel mirino del Paris Saint-Germain.

Calciomercato Milan, valzer portieri: assalto PSG a Maignan con Donnarumma al Manchester City

“Sono parigino, ma oggi sotto contratto con il Milan. E per il futuro non si può sapere”. Prima di PSG-Milan di Champions League, il portiere francese aveva parlato così. Ora, con l’assalto del Manchester City per Donnarumma, gli occhi del PSG sono puntati anche su Maignan.

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero’, il Paris Saint-Germain ha in cima alla lista il portiere titolare del Milan e della Nazionale francese in caso di cessione di Donnarumma. Il Manchester City è in forte pressing per il capitano dell’Italia, che avrebbe già aperto al trasferimento alla corte di Guardiola. Il Milan, dal canto suo, ha una posizione già netta e piuttosto chiara: per Maignan il PSG dovrà sborsare almeno 80-90 milioni di euro.