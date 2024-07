Da Viareggio al sogno chiamato Italia: il figlio d’arte Helton Leite vuole la Serie A

La coppa Carnevale a Viareggio, il salto in Europa con il Benfica e il sogno di giocare in Italia: lo svincolato Helton Leite è un’opportunità

Dopo una stagione da protagonista, Helton Leite è libero sul mercato pronto a vivere una nuova esperienza all’estero. Il figlio d’arte dell’ex portiere brasiliano Joao Leite, storico giocatore dell’Atletico Mineiro, ha iniziato ad indossare i guantoni nel Gremio. Negli ultimi sei anni ha giocato in Europa e ora l’obiettivo è restarci, sognando una chiamata dalla Serie A.

Era il 2010 quando con le giovanili del Gremio si affacciava al calcio europeo. Helton partì con la sua squadra per il torneo di Viareggio: nel girone Siena, Sampdoria e il Nacional. La squadra brasiliana chiuse il gruppo al terzo posto, senza qualificarsi alla prossima fase. Dopo quell’esperienza, l’estremo difensore classe 1990 ha girato il Brasile per diversi anni, fino a stabilizzarsi al Botafogo.

La prima telefonata dall’Europa arriva nel 2018. E’ il momento di lasciare il Sudamerica, è il momento di fare il salto verso lo stimolante e attrattivo calcio europeo. Helton Leite accetta la proposta del Boavista nel massimo campionato portoghese e per due stagioni gioca titolare offrendo buone prestazioni. A quel punto, la chiamata più importante: il Benfica.

Helton Leite, il sondaggio Sampdoria e il sogno di giocare in Serie A

Sotto la guida di Jorge Jesus, Leite riesce a rubare il posto da titolare nella seconda parte della stagione 2020-21, ai danni di Vlachodimos. Dopo cinque anni in Portogallo, il portiere brasiliano prova a cambiare aria per cercare nuove vibrazioni e nuovi stimoli. Vuole giocare di più. Si avvicina l’Antalyaspor a gennaio 2023 e subito ruba la scena, difendendo il posto da titolare.

In Turchia resta 1 anno e mezzo, offrendo buone performance. Si toglie qualche soddisfazione personale, specialmente nella stagione appena terminata Il suo obiettivo, come confermato ad un’intervista a Mondosportivo, era proprio quello di trovare continuità in Turchia. Dal 1 luglio è svincolato e in queste ultime settimane sta valutando tante offerte, tra cui anche un ritorno al Boavista secondo i media portoghesi. La finestra araba resta sullo sfondo, ma è un opzione che può diventare valida con il passare dei prossimi giorni. “Ho il sogno di giocare in uno dei cinque campionati d’Europa“, ha detto di recente Helton Leite.

Il ‘ritorno’ in Italia, dopo aver disputato la Viareggio Cup 14 anni può concretizzarsi in questa finestra di mercato. Addirittura poteva diventare realtà già dalla scorsa estate, quando la Sampdoria aveva sondato con il club turco la possibilità di acquistarlo. Helton Leite sogna il Bel Paese: “In Italia ho tanti amici, mia moglie ha discendenti italiani, potremmo immaginare di vivere e giocare lì”.