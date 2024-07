Marotta ha scelto l’erede: lo scambio che può sistemare due esuberi in attacco

L’Inter sempre più vicina a un’altra firma importante, ma nel mercato mai dire mai: Marotta ha individuato l’eventuale erede pensando a uno scambio

L’Inter sta passando un calciomercato estivo atipico, partito con il riassetto societario e la presidenza Marotta, che intanto aveva già chiuso due nuovi arrivi a zero come Zielinski e Taremi. I nerazzurri hanno poi preso anche Martinez dal Genoa come secondo portiere al posto di Audero, con la prospettiva di raccogliere l’eredità di Sommer. L’infortunio di Buchanan ha un po’ scombinato i piani del club, o almeno lo ha costretto ha valutare di tornare in azione. Nessun esterno, ma eventualmente un ‘braccetto’.

Che poteva essere Juan Cabal, finito poi alla Juventus. Ma nessuno scippo, dice Marotta che invece assicura: “Abbiamo fatto valutazioni interne e ci siamo fermati noi”. Stessa situazione in attacco e sulla questione Gudmundsson, mai trattato secondo il presidente nerazzurro. Ma con una stagione lunghissima che terminerà pure col Mondiale per Club la rosa dovrà essere molto lunga e un difensore verosimilmente potrà arrivare. Ecco perchè si è tornato a parlare ad esempio di Ricardo Rodriguez, Bijol, Kiwior e altri. Tempo pure di pensare ai rinnovi: Inzaghi è stato ufficializzato giorni fa, Lautaro Martinez ha firmato e l’annuncio arriverà nei prossimi giorni. Non solo, perché resta in piedi il futuro di Denzel Dumfries, in scadenza a giugno 2025. “Spero rinnovi”, ha detto lo stesso Marotta.

Dumfries, rinnovo vicino. In caso di offerte piace Kayode: possibile scambio

Di lui si parla da tempo in chiave cessione, con Chelsea e United che sembravano parecchio interessate ma non disposte ad arrivare ai 35-40 milioni che chiedeva l’Inter uno-due anni fa. Come vi abbiamo raccontato alcuni giorni fa, le parti si sono venute finalmente incontro su ingaggio di circa 4 milioni più bonus fino al 2028 (o al 2027 più opzione). Non è ancora fatta, ma la strada è stata tracciata, anche perché lo stesso Simone Inzaghi sta spingendo per trattenere l’olandese. Ciò non toglie che in caso di offerte importanti i nerazzurri comunque valuteranno. Avendo tra l’altro in mente già qualche sostituto, in primis Kayode della Fiorentina.

Un profilo che piace a Oaktree per caratteristiche anagrafiche ed economiche, alla dirigenza per qualle tecniche e tattiche (Handanovic lo ha già osservato da vicino). Anche se i viola chiedono tanto per il terzino che piace anche alla Roma. Per questo Marotta e Ausilio potrebbero provare l’inserimento di una contropartita tecnica, ad esempio Marko Arnautovic e lo stesso Joaquin Correa. Il primo costa circa 5 milioni, è stato anche già sondato di recente, e la Fiorentina sta valutando altri attaccanti dovendo liberarsi di Nzola. Discorso simile per Correa, valutato 8 milioni, che offrirebbe tra l’altro caratteristiche molto diverse da Kean e Beltran già in rosa. Discorsi comunque ad ora che fanno parte meramente del campo delle ipotesi.