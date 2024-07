Inter-Gudmundsson, l’annuncio ribalta tutto. E Marotta annuncia una firma

Per il mercato Inter cambia tutto con l’annuncio su Albert Gudmundsson che ribalta i piani nerazzurri

Tocca al presidente dell’Inter Giuseppe Marotta fare il punto sul mercato nerazzurro. Un mercato in cui non c’è spazio, almeno per il momento, per Albert Gudmundsson.

Giuseppe Marotta (LaPresse) – Calciomercato.itLe dichiarazioni in tema di campagna acquisti lasciano il tempo che trovano, ma il numero uno interista ha parlato in maniera molto chiara sull’islandese del Genoa: “Non è un’opzione – le sue parole a ‘Sky’ . In questo momento abbiamo un attacco ricco di qualità, valori e numeri. Al momento non fa al caso nostro”. Parole che non cambiano la sostanza delle cose, visto che l’Inter per acquistare il 27enne ha bisogno di fare spazio in attacco con Correa e Valentin Carboni che devono andare via per poter regalare il quinto attaccante ad Inzaghi.

Inter, Marotta annuncia: “Lautaro Martinez ha firmato”

E sempre in tema di attaccante, ecco le parole di Marotta su Lautaro Martinez. Il presidente svela che il toro ha già firmato anche il contratto: “È fatta per il rinnovo, abbiamo anche raccolto la firma. Vogliamo dare l’ufficialità quando tornerà dalle ferie”.

Quindi il dirigente continua: “Abbiamo confermato quasi nella totalità la rosa della scorsa stagione e inserite pedine importanti come Taremi, Zielinski e Martinez, rendendo la squadra competitiva per i nostri obiettivi. C’è un ottimo allenatore, uno staff – dirigenziale e tecnico – di altissimo livello e un grande pubblico. Questi i presupposti con cui iniziamo la stagione”.

Una stagione che rivedrà tra i protagonisti del campionato italiano un ex nerazzurro come Antonio Conte, approdato al Napoli. Marotta parla anche del tecnico salentino: “Più protagonisti ci sono in Serie A e meglio è. Conte è un bravo allenatore, metterà le sue capacità in una bella realtà come il Napoli che sarà tra le candidate allo scudetto”