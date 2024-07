Chiesa e Soulé via, la Juventus non ha più dubbi: scelto il colpo in attacco

La Juventus ha trovato l’esterno per il proprio attacco: via Soulé e Chiesa, ecco chi vestirà la maglia bianconera

Nei tre rinforzi promessi da Cristiano Giuntoli per la Juventus c’è almeno un attaccante. I bianconeri hanno la necessità di rinforzare il proprio reparto offensivo che perderà, con ogni probabilità, sia Chiesa che Soulé.

Per l’argentino è ormai in dirittura d’arrivo la trattativa con la Roma, mentre per l’esterno italiano si aspetta la proposta giusta con gli interessamenti dalla Premier che potrebbero trasformarsi in affare. Una possibile doppia partenza che creerebbe un vuoto nell’attacco di Thiago Motta, vuoto che dovrebbe essere colmato poi con almeno acquisto.

Non è un segreto che la Juventus sia alla ricerca di un esterno offensivo. Piace Galeno, anche se non si sono registrate offerte ufficiali al calciatore e al Porto, interessa Sancho, per il quale però il Manchester United ha sparato una richiesta di 70 milioni, ma sono diversi i nomi sul taccuino di Giuntoli. Per questo Calciomercato.it ha chiesto ai propri follower su X quale sarebbe il nome giusto per l’attacco della Juventus.

Calciomercato Juventus, rinforzo in attacco: scelta fatta

“La Juve è a caccia di un esterno offensivo per il dopo-Soulé e Chiesa: su chi dovrebbe puntare tutto?” la domanda che abbiamo posto su X e le risposte hanno indicato una preferenza chiara.

È Jadon Sancho il nome giusto, almeno stando a chi ha risposto al nostro sondaggio, per rendere ancora più forte l’attacco della Juventus in caso di addio di Soulé e Chiesa. L’esterno inglese, che è tornato a parlare con ten Hag dopo le incomprensioni dello scorso anno, ha raccolto il 42,7% di preferenze, staccando nettamente tutti gli altri nomi fatti.

Il giovane Conceicao è il secondo più votato con il 25,6% di voti a suoi favore, mentre sia Galeno che Ndoye raccolgano poche preferenze: 17,1% i voti che sono stati dati all’esterno svizzero del Bologna, appena 14,5% quelli arrivati per il calciatore del Porto. Ora resta da capire quale sarà la scelta della Juventus e quale trattativa andrà in porto per accontentare Thiago Motta. Prima però c’è da cedere: Soulé e Chiesa fuori dalla Juve, il colpo prescelto è Jadon Sancho.