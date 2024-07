Bufera Chiesa, doppio scacco Inter: “Alla Juve da separato in casa”

Le ultime sul futuro di Federico Chiesa. L’attaccante può lasciare la Juventus e i bianconeri rischiano seriamente la beffa

Federico Chiesa rischia di vivere una stagione da separato in casa. Il calciatore sembra sempre più intenzionato a restare alla Juventus per poi liberarsi a parametro zero così da poter avere un contratto ancora più ricco.

Chiesa non ha dunque alcuna fretta, contrariamente al club bianconero, che vorrebbe incassare una cifra sui 25 milioni di euro da poter poi reinvestire. E’ stato Giuntoli a sottolineare – nel corso della conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta – che ci sia ancora tanto fare, almeno un acquisto per reparto. Servono però delle cessioni e quella di Chiesa aiuterebbe non poco. Il giocatore piace alla Roma di Daniele De Rossi, ma anche al Napoli di Antonio Conte. Non può certo essere scartata la pista estera.

Calciomercato Juve, Chiesa all’Inter: il punto di Tramontana

A monitorare con attenzione la situazione legata al futuro di Chiesa c’è, inoltre, anche l’Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio fiutano l’affare a costo zero. Un affare che saprebbe di beffa per la Juventus.

A fare il punto sul possibile passaggi in nerazzurro dell’italiano ci ha pensato Filippo Tramontana in un video YouTube: “Che Chiesa piaccia non solo all’Inter ma anche alle altre squadre è abbastanza risaputo; è un giocatore importante. Ha 26 anni, ancora molto giovane e può dare tanto nonostante non sia nel suo prime. Soprattutto è in scadenza nel 2025, il cartellino non costa tanto e l’anno prossimo lo si può prendere a zero. La situazione contrattuale fa molto parlare e discutere. Sappiamo che l’Inter con i parametri zero ha il fiuto particolarmente sviluppato; è credibile anche il fatto che Chiesa voglia giocare la Champions e stare ad altissimi livelli”.

Chiaramente non mancano le difficoltà per il passaggio di Chiesa all’Inter: “Tuttavia, ci sono due ostacoli – prosegue Tramontana -, non credo che la Juve voglia vendere Chiesa all’Inter. Poi nel caso in cui Chiesa volesse andare all’Inter a parametro zero vivrebbe una stagione da separato in casa alla Juve. Arriverebbe all’Inter ma bisognerebbe vedere con quali richieste visto che arriverebbe a fare il co-titolare. Sugli ingaggi l’Inter ha una politica particolare, soprattutto con i non giovanissimi: lo abbiamo visto con Hermoso. Se Chiesa chiede 7 milioni di ingaggio non credo che l’Inter possa essere una destinazione possibile. Se invece l’ingaggio fosse sui 5-5,5 milioni di euro, la cosa sarebbe più possibile. Ad oggi con tutti i discorsi che si fanno, con il fatto che giochi alla Juve e con le richieste di Chiesa, mi sembra che tutto questo non si possa realizzare. Per il prossimo anno, invece, se Chiesa non dovesse rinnovare, tutto è possibile”.