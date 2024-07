Napoli scatenato, Conte rivoluziona un reparto: 3 calciatori in bilico | CM.IT

Antonio Conte rivoluziona la rosa, tre calciatori in bilico per questa sessione di calciomercato: no temporaneo ad una cessione in prestito.

Si chiude il ritiro del Napoli a Dimaro e nel mentre Giovanni Manna lavora incessantemente tra mercato in entrata e soprattutto in uscita.

Tanti gli esuberi in rosa. Il club azzurro non gioca coppe europee e deve sfoltire il roster, partendo dal reparto dei difensori, già rinforzato con l’acquisto di Buongiorno e Rafa Marin. E potrebbero esserci nuove sorprese nel caso in cui Conte lo richiedesse. Hermoso, in tal senso, sarebbe uno degli obiettivi primari.

Per un ulteriore pedina in difesa, però, servirà liberare qualche tassello. Soprattutto i mancini: su Natan, infatti, registriamo interessi di alcune società, ma al momento il giocatore e il suo entourage si sarebbero posti un veto. A Castel di Sangro potrebbero cambiare gli scenari.

Napoli, sondaggi per Natan: sì a Hermoso, ma serve cedere

Alcuni calciatori sono stati attentamente osservati da mister Conte e i suoi collaboratori. Prima di iniziare quest’avventura in azzurro, il tecnico salentino ha chiesto di valutare tutti i giocatori presenti in rosa, per poi decidere se inserirli nella lista dei cedibili o in quella su cui contare per la nuova stagione.

In quest’ottica, Ostigard potrebbe lasciare presto il Napoli. Il difensore norvegese avrebbe rifiutato il trasferimento in Francia, ma il suo destino sembrerebbe già scritto. Per i due brasiliani la situazione è differente.

Calciomercato.it registra sondaggi per Natan da parte di alcuni club interessati al ragazzi solo per un trasferimento in prestito. Al momento, gli agenti non starebbero valutando questo tipo di opzione ma, dopo ulteriori valutazioni di Conte nel ritiro di Castel di Sangro, potrebbero esserci nuovi sviluppi. Per quanto riguarda Juan Jesus, invece, l’invito è quello di guardarsi attorno.

Con la cessione di almeno uno dei due mancini brasiliani, il Napoli potrà intervenire per acquistare un nuovo difensore di piede sinistro. Non si esclude la possibilità di utilizzare Olivera come braccetto di sinistra in una difesa a tre. E questo scenario potrebbe portare alla conferma di Mario Rui.

Nel reparto di centrocampo, invece, alte probabilità di addio da parte di Gaetano e Zerbin. Troverebbero poco spazio, soprattutto col ritorno dei titolarissimi dalle vacanze. In attacco, oltre all’ormai certa cessione di Osimhen, si lavorerà alla partenza di Cheddira e Simeone. O solo uno dei due.