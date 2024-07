Cessione in Serie A, lampo Juventus: la formula che sblocca l’affare

Oltre al tema acquisti, la Juventus sta monitorando con molta attenzione anche il fronte cessioni. Ecco cosa sta succedendo

Tra i diversi temi posti sotto la luce dei riflettori, nella conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta, Cristiano Giuntoli ha annunciato ulteriori innesti. Le strategie in entrata della Juventus, però, restano comunque strettamente connesse alle manovre in uscita del club bianconero.

Un doppio binario tutt’altro che banale che l’area mercato bianconera ha già battuto dall’inizio della campagna trasferimenti e che potrebbe dare i suoi frutti anche nelle prossime settimane. Il tesoretto ricavato dalla sempre più probabile cessione di Soulé, per il quale la Roma sta provando a stringere i tempi, contribuirebbe a dare l’assalto a Teun Koopmeiners. Con la partenza di Huijsen, invece, si porrebbero le premesse per far saltare il banco sul fronte Todibo. In tutto questo, però, le sorprese sono dietro l’angolo. In attesa di sviluppi sul futuro di Chiesa, per il quale la ‘Vecchia Signora’ si aspetta risposte concrete nel corso delle prossime settimane, va attenzionato anche il futuro di Manuel Locatelli. L’ex centrocampista del Sassuolo, che non è riuscito a confermare i progressi evidenziati soprattutto nell’ultima stagione con la maglia neroverde, non è considerato incedibile dalla Juve.

Calciomercato Juventus, la Fiorentina non molla Locatelli: la richiesta di Giuntoli

Qualora dovessero arrivare offerte importanti per Locatelli, Giuntoli non potrebbe non prenderle in considerazione. Questo, però, non significa che la Juve voglia svendere quello che fino a qualche mese fa era considerato una delle base dalle quali ripartire. A fare il punto della situazione sulle ultime voci riguardanti il futuro di Locatelli ci ha pensato il quotidiano ‘La Nazione’.

Secondo quanto riferito, la candidatura del centrocampista italiano resterebbe sullo sfondo per la Fiorentina. Dal canto suo il club gigliato spera di intavolare l’operazione – per la quale dovranno comunque essere trovati gli incastri giusti – con una formula non molto diversa da quella che permise ai Viola di perfezionare la trattativa Arthur. Si parlerebbe in sostanza di un prestito con diritto di riscatto. Idea che non sembra stuzzicare più di tanto la Juventus, disposta a privarsi di Locatelli solo in caso di offerte intorno ai 25 milioni di euro. Posto che fino a questo momento non si sono create le premesse per imbastire una vera e propria trattativa, la sensazione è che allo stato attuale della situazione permanga una distanza difficile da colmare. Le prossime settimane, però, potrebbero contribuire a fugare i dubbi residui in un senso o nell’altro.