Roma, l’annuncio su En-Nesyri cambia tutto: “Stiamo perdendo la pazienza”

Roma, l’ultimo annuncio sul futuro di En-Nesyri cambia tutto: “Stiamo perdendo la pazienza”. Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, la Roma è sempre vigile anche su En-Nesyri per l’attacco.

Negli scorsi giorni il Fenerbahce ha presentato una nuova offerta per En Nesyri, puntando proprio sulla volontà del marocchino di strappare un ingaggio molto alto. C’è l’intesa fra club e calciatore, ma manca ancora l’accordo con la società spagnola.

Come annunciato dal presidente del club turco, Ali Koç, l’affare è tutt’altro che concluso: “So che vi state chiedendo tutti dell’attaccante. Abbiamo amato moltissimo En-Nesyri. Lo vogliamo ancora, ma la nostra pazienza sta finendo”. Come anticipato da Calciomercato.it, gli andalusi hanno fatto sapere alla dirigenza turca di essere pronto ad accettare un’offerta da 21-22 milioni di base fissa, più 3-4 milioni di bonus. Fonti vicine al club spagnolo, pur confermando che si è entrati in una fase molto calda dell’operazione, hanno però l’esistenza di un accordo totale con il Fenerbahçe. La conferma è arrivata dallo stesso presidente del Fener: la Roma è ancora in corsa.