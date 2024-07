Milan, Fofana si avvicina: dopo l’accordo, arriva lo sconto

Milan, obiettivo Fofana per il centrocampo: c’è l’offerta, il francese si avvicina

In attesa dell’ufficialità di Alvaro Morata, il Milan lavora anche su altri fronti. Uno dei profili più apprezzati dal club rossonero è quello di Youssouf Fofana.

Il club rossonero non aveva ancora affondato il colpo, ma ora la situazione sembra farsi più calda. Fonseca lo aspetta con impazienza e l’affare potrebbe chiudersi per una 20ina di milioni di euro. Nel frattempo però una prima mossa, il Diavolo, sembra averla fatta. Come riferisce ‘Sky Sport’, il Milan avrebbe formulato un’offerta da 12 milioni di euro più bonus per il nazionale transalpino, che ha il contratto in scadenza con il Monaco nel 2025. Ragione per cui il club del Principato non può permettersi di tirare troppo la corda sul prezzo, anche se la richiesta, come detto, si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Un passo importante da parte dei rossoneri c’è stato e la distanza tra domanda e offerta si è limata. In casa rossonera cresce quindi fiducia. Secondo ‘Sky Sport’ decisiva potrebbe essere la prossima settimana con il club rossonero che punta a chiudere per la prossima settimana. Il Monaco potrebbe infatti abbassare un po’ le pretese, a 18 milioni di euro. Il giocatore ha già espresso il gradimento di vestire la maglia rossonera e ha raggiunto un’intesa con il club meneghino.