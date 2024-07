Non solo Morata: sprint Milan per Fullkrug

Dopo Morata il Milan guarda anche ad un altro profilo importante per potenziare il reparto. I rossoneri fanno sul serio per il bomber della Germania

Il nuovo Milan di Paulo Fonseca inizia finalmente a prendere forma, e lo fa attraverso l’arrivo di nuovi attaccanti. Servivano infatti forze fresche per sopperire all’addio di Olivier Giroud, andando ad inserire in rosa quantomeno un nuovo numero 9.

Il prescelto di Ibrahimovic e soci è stato Alvaro Morata, che reduce da un Europeo vinto da capitano con la sua Spagna sta per iniziare la sua terza avventura in Serie A, dopo le prime due con la maglia della Juventus. Il giorno tanto atteso per i tifosi meneghini è arrivato, visto che il centravanti della Roja ha vissuto oggi l’iter delle visite mediche di rito che lo porteranno a vestirsi di rossonero dopo la sua ultima esperienza in patria con l’Atletico Madrid.

Un ritorno in Italia carico di aspettative per Morata che dovrà quindi essere il bomber del nuovo Milan di Fonseca, fermo restando che il club parallelamente sta cercando anche altre soluzioni per allungare le rotazioni offensive nel ruolo di punta. In questo quadro, al di là dell’arrivo dello spagnolo, va a collocarsi il nome di un attaccante esperto come Niclas Fullkrug che ha vissuto un discreto Europeo con la maglia della Germania.

Nelle ultime ore, ha preso sempre più consistenza la candidatura del teutonico, che è reduce da una annata con 16 gol e 10 assist al Borussia Dortmund.

Calciomercato Milan, l’interesse per Fullkrug è concreto: le ultime dalla Germania

Un impatto importante per un centravanti effettivamente salito un pelino tardi alla ribalta internazionale, proprio grazie alla sua ultima annata con la maglia dei vice campioni d’Europa.

Il classe 1993 ha il contratto col BVB in scadenza a giugno 2026 ed è arrivato nella fase cruciale della propria carriera. Ogni scelta è quindi fondamentale per Fullkrug che piace al Milan con le voci dalla Germania che si intensificano. Secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport DE’ l’interesse dei rossoneri per il tedesco è concreto.

Il Milan si è dunque informato su tutti i dettagli in occasione dei primi colloqui, fermo restando che per ora non c’è ancora nessuna trattativa, decisione o accordo. Va inoltre considerato che come secondo centravanti il Diavolo sta anche valutando Abraham della Roma che ha la stessa agenzia dell’attaccante tedesco del Borussia Dortmund.