Juventus, la cessione spiana la strada per Adeyemi: affare imminente

Per l’attaccante tedesco c’è l’interesse concreto della Juventus, ma l’offerta è imminente: così si può chiudere la trattativa

È il momento delle cessioni per la Juventus. Perfezionati gli arrivi di Douglas Luiz, Thuram e Di Gregorio, Giuntoli ha la necessità di sfoltire la rosa e fare cassa per poter dare l’assalto ad altri obiettivi.

Decisive da questo punto di vista le trattative per Federico Chiesa, che al contrario dei bianconeri non ha fretta di decidere, e per Matias Soulé, un altro bianconero finito nel mirino della Roma. Le loro situazioni, ma non solo, avranno un peso determinante sul mercato in entrata: serve rimpinguare il budget, ad esempio, per poter sferrare l’assalto decisivo per Koopmeiners, per il quale l’Atalanta chiede sessanta milioni di euro.

Ma anche per i movimenti in attacco, si aspettano le cessioni. Tra i nomi seguiti con maggior interesse dalla Juventus c’è sicuramente Jadon Sancho che, nonostante l’incontro e il chiarimento con ten Hag, è destinato a lasciare il Manchester United in questa finestra di mercato. Ma oltre all’inglese un altro nome concreto è quello di Karim-Alyssa Adeyemi, 22 anni, esterno offensivo del Borussia Dortmund. Il nuovo tecnico dei tedeschi Sahin vorrebbe poter contare su di lui anche nella stagione che sta per iniziare, ma con una proposta intorno ai 40 milioni di euro la società tedesca potrebbe dare il via libera alla sua cessione. E l’offerta giusta potrebbe però non essere quella della Juventus: il Chelsea è pronto a fare sul serio.

Calciomercato Juventus, il Chelsea rompe gli indugi per Adeyemi

Dalla Premier League sono arrivati diversi approcci per Adeyemi, ma l’interesse più serio che potrebbe ostacolare i piani della Juventus sarebbe quello del Chelsea.

In particolare, stando a quanto riferito da ‘caughtoffside.com’, da Londra potrebbe partire presto una proposta al Borussia Dortmund per il 22enne. Una eventualità che diventerebbe ‘certezza’ nel caso in cui i Blues riuscissero a vendere Sterling. Non un’ipotesi semplice da realizzare in breve tempo, in realtà, visto che l’attaccante inglese vorrebbe restare al Chelsea almeno un’altra stagione.

Tutto in divenire comunque con la Premier League che si mette tra la Juventus e Adeyemi. Il futuro del 22enne attaccante tedesco potrebbe scriversi nei prossimi giorni: l’offerta da Londra è in arrivo, bisognerà vedere se sarà quella giusta per convincere il Dortmund e Sahin a cedere il calciatore.