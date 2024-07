Giuntoli ha un chiodo fisso: scambio e cash per la svolta

Juventus attivissima sul mercato con Giuntoli che sta costruendo una squadra da scudetto per Thiago Motta: il club bianconero ha una priorità per la difesa

La Juventus non si ferma sul mercato dopo aver calato il tris con l’arrivo alla corte di Thiago Motta di Douglas Luiz, Di Gregorio e Khephren Thuram.

Ora Giuntoli punta Koopmeiners per completare il centrocampo del neo allenatore, con il gioiello dell’Atalanta che rimane la priorità anche per Thiago Motta. Per dare l’assalto all’olandese serve però monetizzare e la Juve potrebbe incassare un bel tesoretto dalle eventuali cessioni di Soulé, Chiesa e Huijsen. Anche il baby difensore è in uscita e un suo possibile addio aprirebbe le porte a un nuovo innesto nel reparto difensivo della ‘Vecchia Signora’. La Juventus ha necessariamente bisogno anche di un difensore da affiancare a Bremer e l’obiettivo numero uno adesso è diventato Jean-Clear Todibo dopo che è sfumata la trattativa per Calafiori, pupillo di Thiago Motta ma ormai diretto verso l’Arsenal in Premier League.

Calciomercato Juventus, priorità Todibo: Giuntoli valuta una nuova formula

Il prescelto di Giuntoli e della Juventus quindi è Todibo, con il Football Director bianconero che è in pressing sul Nizza per il centrale francese.

C’è nuovamente il Nizza sul tavolo delle trattative per la Juve, dopo l’arrivo sempre dalla compagine di Ligue 1 di Khephren Thuram la scorsa settimana. Todibo ha già dato la sua disponibilità alla ‘Vecchia Signora’ e comunicato la sua volontà al club di appartenenza di raggiungere l’ex compagno a Torino. Il Nizza però non fa sconti al momento, forte anche dell’interesse dalla Premier League per il difensore, valutandolo 35-40 milioni di euro. Giuntoli così cerca una soluzione alternativa e potrebbe puntare su un’altra formula che prevederebbe l’inserimento di alcune contropartite nell’affare. Oltre al baby Nonge la Juve valuta di mettere piatto un altro NextGen come Muharemovic, difensore bosniaco classe 2003.

Todibo rimane in prima fila, dietro ci sono diverse opzioni come piano B all’ex giocatore del Barcellona. Kiwior è sempre nei radar di Giuntoli insieme a Lenglet, Lacroix e Cabal – su quest’ultimo c’è la forte concorrenza dell’Inter – mentre Pavlovic (corteggiato dal Milan) non rientra più nei piani della Juventus visto che i bianconeri non hanno più slot disponibili per i calciatori extracomunitari.