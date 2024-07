I nuovi acquisti ‘frenano’ Giuntoli: sfumano quattro colpi per la Juve

La Juventus è attivissima sul mercato, ma c’è una grana per il Dt Giuntoli che potrebbe complicare le mosse della dirigenza bianconera

La Juventus scatenata sul mercato: dopo Douglas Luiz e Di Gregorio, il club bianconero si è assicurato anche le prestazioni di Khephren Thuram.

Il figlio e fratello d’arte è sbarcato questa mattina a Torino e si è sottoposto alle visite mediche prima della firma del contratto e dell’ufficialità del trasferimento nelle fila della ‘Vecchia Signora’. Il francese è il terzo acquisto della campagna estiva del Dt Giuntoli, che nell’ultima finestra di gennaio aveva bloccato anche Vasilije Adzic. Il talento montenegrino è stato ufficializzato nei giorni scorsi e oggi si è presentato al J-Medical per sostenere il rituale iter medico per conto del club bianconero. Adzic si metterà subito a disposizione di Thiago Motta e sarà aggregato quindi alla prima squadra agli ordini del nuovo allenatore.

Calciomercato Juventus, non solo Kim: niente da fare per altri tre obiettivi

Adzic al pari di Douglas Luiz è stato tesserato come extracomunitario, con la Juventus che così non ha più slot disponibili per i calciatori che non rientrano nella sfera dell’Unione Europea.

Un aspetto che potrebbe in un certo modo frenare le mosse di Giuntoli e della dirigenza della Continassa da qui fino alla chiusura della campagna trasferimenti estiva. In difesa ad esempio la Juve non potrà tentare l’assalto a Pavlovic, da tempi non sospetti sul taccuino del capo dell’area sportiva bianconera e di recente finito sotto la lente d’ingrandimento anche al Milan in Serie A. Un’altra occasione sempre nel reparto arretrato poteva portare a una vecchia conoscenza del calcio italiano come Kim: il coreano potrebbe uscire dal Bayern Monaco in prestito, senza considerare anche gli ottimi uffici con i bavaresi. L’ex difensore del Napoli è inoltre una suggestione della rivale Inter. Per la fascia la Juventus osservava invece il duttile Kadioglu, nazionale turco che si è messo in evidenza all’Europeo in Germania ma che è fuori dalla lista dei comunitari.

Infine, passando all’attacco, una soluzione come vice Vlahovic poteva essere rappresentata da En-Nesyri, già accostato l’anno scorso alla Juventus. Il centravanti marocchino del Siviglia, tra l’altro, è stato proposto all’Inter nelle scorse settimane.