Svolta Inter, novità sulla cessione di Correa

Il calciomercato dell’Inter è entrato nel vivo e potrebbe riservare nuove grosse sorprese nelle prossime settimane: svolta sul futuro di Correa

Dopo l’acquisto a parametro zero di Taremi, Zielinski ed il portiere Martinez, il calciomercato dell’Inter può vivere una piccola fase di stallo. L’obiettivo della dirigenza è soprattutto quello di mantenere l’organico a livelli alti, rafforzando i reparti se necessario e trattenendo i campioni. Come per Calhanoglu e Lautaro Martinez.

Per sbloccare nuovi acquisti, c’è bisogno di cedere tasselli. In attacco, in particolare, se si vuole puntare a Gudmundsson del Genoa, servirà liberare il posto attualmente occupato da Joaquin Correa. L’attaccante argentino è stato acquistato nell’estate del 2021 e ad agosto 2023 è stato ceduto in prestito al Marsiglia. L’anno in Francia non è stato dei migliori, tant’è che il club non ha voluto riscattarlo. Ora si presenta una nuova occasione per il Tucu, che non rientra nei piani di Simone Inzaghi.

Correa lascia l’Inter? L’AEK ci prova

Secondo quanto riportato dall’Argentina dal giornalista German Garcia Grova di Tyc Sports, Joaquin Correa ha estimatori all’estero e presto potrebbero esserci sviluppi importanti. Infatti, dalla Grecia arrivano segnali importanti per l’acquisto del cartellino dell’attaccante, ma la trattativa è davvero complicata. Servirà convincere il giocatore.

L’AEK, club di Atene, ha puntato il Tucu Correa, ma la trattativa si definisce complessa. Ciò non toglie che la società farà di tutto per accontentare Almeyda, ora allenatore dei gialloneri ed ex centrocampista dell’Inter. Acquistare le prestazioni del sudamericano sarebbe davvero un colpo da sogno per l’AEK. Uno di quegli acquisti che infiamma la piazza, già calda di suo.

Chiaramente, il club si sarebbe già messo in contatto con l’Inter, disposto e felice di trattare per la cessione del classe 1994. Correa ha ancora un anno di contratto con i nerazzurri e Marotta non ha intenzione di portarlo a scadenza e perderlo a zero il prossimo anno.

Ostacolo importante da superare è legato al livello del campionato e alla partecipazioni alle coppe europee. Dovesse accettare la proposta dei greci, Correa ripartirebbe dal turno eliminatorio di Conference League. Insomma, da un lato può sembrare un downgrade. Ma dall’altro lato, l’argentino potrebbe diventare il fantasista e gioiello indiscusso dell’intera lega. Nonché uomo simbolo della squadra di Atene.