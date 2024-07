Milan, Abraham numero 9. E da Roma sognano lo scambio

Milan, per l’attacco forte la candidatura di Abraham: da Roma però sognano lo scambio con i rossoneri

Non solo Alvaro Morata. Il Milan lavora per un colpo in attacco. Anzi, sarebbe meglio dire più di uno. Perché oltre al capitano della Nazionale spagnola, per cui sono ore decisive, il club rossonero starebbe seguendo altri profili, in aggiunta allo stesso Morata.

Uno dei nomi che più piacciono a Casa Milan è quello di Tammy Abraham. L’inglese la scorsa stagione si è visto solo nel finale a causa del grave infortunio al ginocchio che ne ha compromesso l’annata. Abraham è un profilo che piace in casa rossonera e a Milano ritroverebbe tanti ex compagni del Chelsea, in primis il grande amico Fikayo Tomori. Il centravanti di origini nigeriane però divide i pensieri dei tifosi rossoneri, che da un lato esprimono soddisfazione per l’arrivo di Abraham, in coppia con Morata, mentre altri spererebbero in un nome di maggior rilievo.

Chi non vuole #Abraham come vice-#Morata probabilmente ha iniziato a guardare la Serie A settimana scorsa. La qualità c’è e lo ha dimostrato nel suo anno top. L’infortunio e le prestazioni di questa stagione possono influire sul giudizio soggettivo, ma non su quello oggettivo. — Lorenzo Riccardi (@Lorentix92) July 12, 2024

Tutti e due bravi sia a dare la profondità che ad aiutare la squadra Caratteristiche che l’attaccante di Fonseca deve avere Abraham essendo alto 2 metri può aiutare anche nelle palle alte in qualche partita che non si sblocca e contro le squadre chiuse Per me Morata + Abraham… pic.twitter.com/gLU9f901Pp — 𝐌𝐚𝐫𝐤 ⚽️ (@xMarkness__) July 12, 2024

Imo su Abraham troppo scetticismo dagli stessi poi che avevano bollato Pulisic come uno scarto del Chelsea e Loftus Cheek come un rottame. — Rodri (@masolinismo) July 12, 2024

Ma magari Abraham al Milan. In una squadra vera e non provinciale e con un professore del calcio come Fonseca e non bidelli come Mourinho e De Rossi tornerebbe a fare sfracelli, uno così. https://t.co/XRjsEJL2aa — ℙiras FONSECHISTA DAL MINUTO 0 فلسطين حرة 🇵🇸 (@PirasTwitch) July 12, 2024

Come detto però ci sono tifosi in casa rossonera che non nascondono le proprie perplessità. C’è chi fa paragoni con il passato, chi si dice scettico sulle abilità in zona gol dell’inglese, chi invece addirittura scrive “Meritiamo il fallimento”.

Nostri attaccanti degli ultimi anni:

Luiz Adriano

Pazzini

Destro

Niang

Bacca

Andre Silva

Matri

Cutrone

Kalinic

Mandzukic

Giroud (37 enne)

Jovic Gli altri:

Oshimehn

Lautaro

Vlahovic

Immobile Chi puntiamo:

Fulkrug

Morata

Abraham Cosa meritiamo:

Lento e sofferente FALLIMENTO — SBALLO TOURETTE (@SballoTourette) July 13, 2024

Con Morata e Abraham saremmo bellissimi da vedere ma i gol li deve fare tutti Jovic — AnfetaMilan (@AnfetaMilan) July 12, 2024

Abraham-Milan, i tifosi della Roma sognano Reijnders

Con le voci di un possibile approdo di Tammy Abraham al Milan, i tifosi della Roma sognano uno scambio che coinvolge Tijjani Reijnders. Vi abbiamo raccontato infatti come il centrocampista del Milan sia stato offerto proprio ai giallorossi. L’olandese è un nome gradito alla piazza e molti tifosi sperano in uno scambio che coinvolga l’olandese.

Scambio reijnders Abraham e ci abbracciamo — D4R10💛❤️ (@ASR22luglio1927) July 11, 2024

un bello scambio alla pari con Reijnders e nessuno si farà male#abraham — Augusto Ciardi (@augustociardi75) July 12, 2024

Un’operazione DI CRISTO sarebbe Tammy per Reijnders, scambio secco o al massimo per qualche cash (non so il valore di mercato di Reijnders) A noi serve io centrocampista, metterebbe in panchina una volta per tutte Cristante ed entrambe le parti ci guadagnano Vediamo 🙃 — GHISOLFI CREDO IN TE 🐺 (@PaASRfan) July 12, 2024

C’è invece chi guarda a profili più giovani e italiani e per Abraham, in cambio di un conguaglio, più che Reijnders spererebbe in Daniel Maldini.