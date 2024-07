Milan, rivoluzione in mediana: Reijnders offerto alla Roma | ESCLUSIVO

Il mercato del Milan potrebbe registrare movimenti importanti in entrata e in uscita a centrocampo. Obiettivo Fofana, Reijnders offerto alla Roma

La priorità del Milan è un attaccante. Nella conferenza stampa di questa mattina il nuovo tecnico Fonseca lo ha detto a chiare lettere. Dopo un lungo corteggiamento, Ibrahimovic ha altresì annunciato che il nuovo bomber non sarà Zirkzee. Ma novità si registrano anche per un altro olandese: Tijjani Reijnders.

Se da una parte il nuovo centravanti dovrebbe essere l’unica novità nel reparto offensivo, con le conferme dei vari Leao e Pulisic come titolari, così come di Okafor e Chukwueze come alternative; dall’altra parte diversi movimenti si potrebbero portare a termine a centrocampo. Il primo obiettivo dei rossoneri resta sempre Youssouf Fofana, attualmente impegnato con la Nazionale francese a Euro 2024. Manca però l’intesa economica con il Monaco, che lo valuta 25 milioni di euro, a fronte di un’offerta del Milan che finora non si è spinta oltre i 18 milioni. Ma ci sono anche altre piste che sta battendo il Diavolo, che non necessariamente sono alternative a quella del mediano transalpino classe 1999: da Chukwuemeze del Chelsea ad Hojbjerg del Tottenham fino a Rabiot che si è svincolato dalla Juventus.

Calciomercato Milan, Reijnders non è incedibile: proposto alla Roma

Come ribadito da Ibra, però, il Milan non vuole una rosa troppo ampia. Per ogni giocatore che entra, quindi, si prevede almeno una cessione, anche qualcuno importante.

A tal proposito vi abbiamo già raccontato del forte interesse dei club della Saudi Pro League per il centrocampista Bennacer, ma oltra all’algerino potrebbe esserci una partenza inaspettata. Nonostante una buona stagione all’esordio in Serie A, infatti, nemmeno Tijjani Reijnders è considerato incedibile dalla dirigenza rossonera. Anzi, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il mediano classe 1998 che sta giocando gli Europei con l’Olanda, è stato offerto alla Roma. La società giallorossa non ha ancora dato una risposta al Milan: sta valutando la fattibilità dell’operazione sia in termini tecnici che economici prima di prendere una decisione.