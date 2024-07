“Fanno credere di comprarlo”: caos Milan, attacco frontale in diretta

“Queste tarantelle succedono solo al Milan”: intanto i rossoneri che intanto si apprestano a chiudere il primo colpo di questo calciomercato

Non si placano le ire di una larghissima fetta del popolo rossonero sul calciomercato del Milan (ancora zero acquisti) e di come la dirigenza, Ibrahimovic su tutti, si stia muovendo per rinforzare la squadra di Fonseca. I milanisti faticano a digerire il mancato arrivo di Zirkzee, con il club di Cardinale arenatosi sullo scoglio commissioni, lasciando così strada spianata al Manchester United.

Tra i tifosi cosiddetti vip, il più critico in assoluto è l’attore e conduttore radiofonico Enrico Silvestrin: “Non c’è onestà – la sua accusa nella diretta Twitch di Tv Play – Fanno credere di prendere di Zirkzee e Sesko“. Nessuno dei due, alla fine, vestirà la maglia rossonera.

L’attaccante del Bologna è volato in Premier, mentre lo sloveno ha rinnovato il contratto col Lipsia. Ma anche senza prolungamento sarebbe stato complicato vederlo a Milanello, considerato che il club tedesco chiedeva il prezzo della clausola fissata a circa 65 milioni di euro.

🗣️ “MILAN HA FATTO CREDERE DI TRATTARE ZIRKZEE” 😡 Enrico Silvestrin furioso contro il #Milan: “Non c’è onestà, fanno credere di prendere #Zirkzee e #Sesko. Queste tarantelle succedono solo al Milan” pic.twitter.com/Q2YdLqlCKn — TVPLAY (@tvplayofficial) July 11, 2024

“Queste tarantelle succedono solo al Milan“, ha rincarato Silvestrin a Tv Play riandando all’attacco del management rossonero e, di fatto, della proprietà rappresentata da Gerry Cardinale.

Milan, Morata il primo acquisto del calciomercato estivo: 4 anni di contratto

Non risulta che il Milan stia facendo finta, anzi, per quanto riguarda Alvaro Morata. A meno di clamorose sorprese, sarà lo spagnolo ex Juventus a raccogliere la pesante eredità di Olivier Giroud. Il club di via Aldo Rossi è intenzionato a pagare la clausola da 13 milioni presente nel contratto in essere tra il bomber della Spagna e l’Atletico Madrid.

Sul tavolo del classe ’92 una proposta contrattuale fino al 2028 da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Come raccolto da Calciomercato.it, è in sostanza tutto apparecchiato per lo sbarco di Morata a Milano. L’ex Juve ha già detto sì, anche se l’ok definitivo è atteso soltanto dopo la finale dell’Europeo in programma domenica 14 luglio.

Lunedì prossimo, quindi, potrebbe essere il giorno della fumata bianca, con il Milan che potrebbe così concentrarsi su centrocampo (c’è già un accordo con Fofana del Monaco) e difesa dove le priorità sono sempre centrale e terzino destro.