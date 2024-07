Di Lorenzo, nuovo colpo di scena dopo il comunicato: c’è lo zampino di Conte

Dopo il comunicato del Napoli sulla permanenza di Giovanni Di Lorenzo, arriva un nuovo colpo di scena

Il Napoli blinda Giovanni Di Lorenzo attraverso un nuovo comunicato social che smentisce dissapori tra le parti. Tutto risolto per il club azzurro. E tutto risolto già da settimane.

I colloqui quotidiani tra De Laurentiis e l’agente del capitano azzurro hanno funzionato. I due si sono visti in un primo momento a Roma, poi successivamente in un hotel a Napoli assieme ad Antonio Conte, che ha chiarito la centralità del giocatore all’interno del suo progetto. L’incomprensione tra le parti nasce a fine scorsa stagione, quando Di Lorenzo ha un confronto diretto con Manna. Da questo incontro arriva la volontà del calciatore di lasciare il club. Qualcosa si è rotto.

E’ dovuto intervenire in prima persona mister Conte per placare gli animi. E il suo ingresso nella vicenda sarà stato più che decisivo. Di Lorenzo fa dietrofront, è più tranquillo. Lo è da diversi giorni e una prova è la sua “presenza” social.

Di Lorenzo, la lettera dopo il comunicato del Napoli

Un like a volte vale più di mille parole. Lo sono quei due mi piace di Di Lorenzo messi sotto ai post del Napoli sulla conferenza stampa di Antonio Conte e sulla nuova maglia azzurra. Allarme rientrato, come specificato anche dalla stessa società con un post su X.

Era attesa una conferenza da parte dell’agente del capitano partenopeo, poi annullata. Ma in queste ore, secondo anche quanto raccolto da Calciomercato.it, è prevista una lettera scritta da Di Lorenzo e da diffondere sui propri canali. Il contenuto del post sarà legato alla nuova stagione e alla sua permanenza in azzurro. Insomma, in linea con la società.

Il terzino della Nazionale, autore di un pessimo Europeo, dovrà riscattarsi da un anno negativo. E quale miglior occasione farlo con Conte, guru motivazionale d’eccellenza tra gli allenatori italiani. Di Lorenzo ha avuto il corteggiamento della Juventus e dell’Inter, ma evidentemente mai presi troppo in considerazione. Ha un contratto firmato l’anno scorso che lo vede legato al Napoli fino al 2028. Avrà 35 anni. Praticamente rimarrà per il resto della sua carriera in azzurro.