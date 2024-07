Juventus-Di Lorenzo, il Napoli rompe il silenzio: il comunicato

Il Napoli rompe il silenzio sul futuro di Giovanni Di Lorenzo, fortemente cercato dalla Juventus: arriva un comunicato netto

La telenovela del capitano è terminata. Tutto è cominciato prima del termine della passata stagione. E tutto finisce con l’inizio di quella nuova, a poche ore dall’arrivo del Napoli a Dimaro, dove inizierà ufficialmente l’era Conte.

Antonio Conte ha chiesto esplicitamente, prima di firmare per il Napoli, che alcuni dei giocatori già presenti in rosa non sarebbero dovuti finire sul mercato. Un veto specifico per Lobotka, Anguissa, Kvaratskhelia, ma anche e soprattutto il capitano Giovanni Di Lorenzo. Il difensore della Nazionale, però, ha avuto un incomprensione con la società e a pochi giorni dall’ultima partita di campionato disputata al Maradona ha chiesto la cessione. Il suo agente aveva già avuto qualche colloquio. Sondaggi da Inter e in particolare dalla Juventus, con Giuntoli interessato a capire se fosse possibile portare il ragazzo a Torino.

Dopo tanto clamore, un Europeo da dimenticare e qualche parola di troppo da una parte e dall’altra, il Napoli mette un punto su questa storia: “Di Lorenzo è e sarà ancora per molti anni il Capitano e perno centrale del Calcio Napoli”. Il contratto che lo lega al club scadrà solo nel 2028.

Futuro Di Lorenzo, il comunicato del Napoli: “Chiarimento positivo”

Attraverso una nota ufficiale sul profilo X del Napoli, il club tiene a far sapere che la questione relativa al futuro di Giovanni Di Lorenzo è stata già chiarita “da qualche settimana”. Le parti si erano presi un periodo di tempo legato all’Europeo dell’Italia. Ma in quegli stessi giorni, l’agente Giuffredi ha avuto modo di parlare con la dirigenza azzurra e esporre problemi e richieste del giocatore. Conte, però, ha voluto ribadire la centralità di Di Lorenzo nel suo Napoli. Centralità che secondo lo stesso calciatore sembrava venir meno, a seguito di un colloquio avvenuto con Manna, prima ancora che fosse annunciato il nuovo mister.

“Il Calcio Napoli legge su alcuni organi di stampa che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e Giovanni Di Lorenzo. Evidentemente, tali organi di stampa sono disinformati, poiché il “chiarimento” tra la società e il Capitano è avvenuto positivamente già da alcune settimane – si legge sul profilo ufficiale della società partenopea – È chiaro, quindi, che Di Lorenzo è e sarà ancora per molti anni il Capitano e perno centrale del Calcio Napoli”.

Dunque, nessun colpo di scena e nessun trasferimento alla Juventus, club che era interessato agli sviluppi della vicenda tra Giovanni ed il suo club. Ora le porte ad una sua cessione sono definitivamente chiuse. E Di Lorenzo si aggregherà in ritiro a Castel di Sangro per conoscere di persona Antonio Conte, il suo nuovo allenatore. Il comunicato del Napoli è l’ultimo episodio di una telenovela durata circa due mesi.