Svizzera-Italia, Di Lorenzo distrutto: “È impresentabile”

Di Lorenzo ha deluso anche nel primo tempo della gara con la Svizzera valevole per gli ottavi di Euro 2024

Anche contro la Svizzera Giovanni Di Lorenzo sta rendendo ben al di sotto delle sue possibilità. Il capitano del Napoli è risultato uno dei peggiori nello squallido primo tempo dell’Italia contro gli elvetici, nel match valevole per gli ottavi di Euro 2024.

Di Lorenzo – ma non solo lui… – è stato quindi facile bersaglio sui social, in particolare su X. Ecco alcuni (dei tantissimi) tweet raccolti da Calciomercato.it contro il terzino azzurro:

di lorenzo è proprio una sciagura #SvizzeraItalia #EURO2024 pic.twitter.com/sXEXqIWkqk

— 安吉拉🧚🏻‍♀️✨ vs filologia germanica (@angeperikizi) June 29, 2024

Nel suo ruolo c’è di Lorenzo che è impresentabile, squadra come sempre messa giù a caso, non c’è un’idea

Non so cosa abbia in testa Spalletti ma non ne sta indovinando mezza. Di Lorenzo sempre in campo è un insulto

— Raffy Bi 🖤💙⭐️⭐️ (@raffybi69) June 29, 2024