Nuova svolta, Zirkzee al Milan

Le ultime notizie legate all’attaccante olandese, che piace sia al Milan che al Manchester United. Ecco il punto della situazione

Nella giornata di ieri le notizie provenienti dall’Inghilterra hanno di fatto portato i tifosi del Milan a dare per sfumato l’affare Joshua Zirkzee. Sfruttando l’immobilismo del Diavolo, d’altronde, come scritto in questi giorni, il Manchester United ha proseguito in maniera proficua i contatti con l’entourage dell’attaccante.

Ora, così, sembra tutto apparecchiato per la fumata bianca, con i Red Devils pronti a soddisfare le richieste del giocatore e dei suoi agenti, e a pagare chiaramente la clausola da 40 milioni di euro. Ormai, dunque, ogni tassello sembra essere al proprio posto per la fumata bianca definitiva. Nelle ultime ore, però, dalla Germania è arrivata la notizia che riaccende le speranze dei tifosi del Milan, che non vogliono rassegnarsi all’idea di non vedere Joshua Zirkzee con la maglia rossonera.

A dare aggiornamenti, nelle scorse ore, sul calciatore della nazionale Orange è stato così Christopher Michel. Il giornalista di SPORT1 e di Fussball.news, conferma i contatti serrati tra le parti e la volontà del Manchester United di chiudere l’affare, ma tra i Red Devils ci sarebbero dubbi sul fatto che Zirkzee abbia davvero voglia di trasferirsi in Inghilterra o preferisca andare al Milan. Non ci resta, dunque, che attendere per capire se la storia legata al centravanti del Bologna ci regalerà ancora altri capitoli.

Calciomercato Milan, caccia al bomber: occhi puntati su Morata

Nel frattempo il Milan si sta muovendo sul mercato alla ricerca di altri profili per l’attacco che possano fare a caso di Paulo Fonseca. Le attenzioni in queste sono così rivolte soprattutto su Alvaro Morata. Lo spagnolo deve ancora dare una risposta al Diavolo, che è pronto a pagare i 13 milioni di euro della clausola e sta facendo di tutto per convincerlo.

A prescindere da Joshua Zirkzee, il Milan è desideroso di portarsi a casa un altro centravanti e l’attuale giocatore dell’Atletico Madrid è visto come un’opportunitĂ da poter cogliere e si proverĂ a farlo. Sullo sfondo restano altre idee come può essere quella che porta a Memphis Depay o a Romelu Lukaku. L’olandese, senza contratto, e il belga, che lascerĂ certamente il Chelsea, sono occasioni di fine mercato e per loro ci sarebbe dunque da attendere. Per i tifosi del Diavolo però il tempo sta per scadere.