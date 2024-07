Milan, affare Zirkzee: trattativa chiusa, i dettagli sulla commissione

Milan-Zirkzee, novità sulla trattativa legata all’attaccante olandese: affare ormai chiuso

Nella sfida contro la Turchia che ha portato l’Olanda a conquistare una semifinale europea dopo 20 anni, Joshua Zirkzee ha collezionato la sua prima presenza in Nazionale. Un momento speciale per il centravanti olandese, coronato dalla conquista della semifinale.

Il nome di Zirkzee continua però ad essere al centro delle voci di mercato. In casa Milan la trattativa legata all’olandese sta vivendo una fase di stallo e i rossoneri si stanno guardando attorno. Oltre al nome di Lukaku, proposto anche a Napoli e Manchester United, c’è anche quello di Morata. Lo spagnolo è un pallino di Furlani e potrebbe liberarsi per una cifra certamente inferiore rispetto al giocatore del Bologna. Fatto sta che su Zirkzee è piombato forte proprio il Manchester United, che lo scorso anno ha acquistato Hojlund per 70 milioni di euro (e 10 di bonus), ma che sembra intenzionato a comprare un altro centravanti. E Zirkzee pare essere finito in cima alla lista della dirigenza inglese.

Milan, Zirkzee sempre più lontano: affare chiuso con il Manchester United

Anzi, secondo ‘The Athletic’ l’affare potrebbe addirittura definirsi chiuso. I ‘Red Devils’ sarebbero infatti al lavoro per cercare di finalizzare l’affare.

Lo United, secondo il tabloid britannico, ha raggiunto un accordo sulle condizioni personali e sulle commissioni degli agenti, che sono ingenti ma che all’Old Trafford vengono considerate eque nel contesto di un pacchetto complessivo ritenuto con un buon rapporto qualità-prezzo. Il club inglese starebbe soltanto riflettendo sul pagamento della clausola di 40 milioni di euro, che deve essere pagata per intero. Questo può rappresentare un problema per lo United, che starebbe pensando di negoziare un prezzo separatamente con il Bologna, per effettuare magari un pagamento dilazionato. Dall’Inghilterra sottolineano come Zirkzee sia nel frattempo diventato la prima scelta del Manchester United. Per il Milan sembrano dunque allontanarsi sempre più le possibilità di acquistare il centravanti olandese e per l’Italia paiono più remote le chances di vederlo nel nostro campionato il prossimo anno.