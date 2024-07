Mossa a sorpresa di Marotta: torna all’Inter in prestito

L’Inter lavora per un rinforzo sul mercato dopo il grave infortunio di Buchanan: c’è un nome che torna in auge per la dirigenza campione d’Italia

L’Inter si muove in difesa dopo l’infortunio di Buchanan e con la potenziale partenza di de Vrij, anche se per il momento non ci sono stati passi concreti per il difensore olandese.

Marotta e Ausilio interverranno nel settore difensivo e non sulla corsia mancina per rimpiazzare il canadese, che resterà fermo per almeno quattro mesi dopo la frattura alla tibia rimediata in nazionale. Carlos Augusto sarà il vice Dimarco, mentre la dirigenza di Viale della liberazione cercherà un rinforzo nel reparto arretrato e uno dei nomi al vaglio resta quello di Hermoso, già sondato nei mesi scorsi. L’ex Atletico Madrid intriga per il suo status da svincolato, anche se ingaggio e commissioni fanno storcere il naso a Oaktree. La proprietà preferirebbe investire su profili più giovani e l’Inter in questo senso ha sondato dal Valencia Gasiorowski e Mosquera, che hanno lo stesso agente del neoacquisto Martinez.

Caccia al difensore: l’Inter riporta a casa Pirola

Traccia spagnola quindi per l’Inter sul nuovo difensore, ma anche italiana visto che potrebbe esserci un cavallo di ritorno ad Appiano Gentile.

Parliamo di Pirola, in uscita dalla Salernitana dopo la retrocessione in Serie B della società campana. I nerazzurri l’anno scorso non hanno controriscattato per 13 milioni il baby difensore, ma adesso valuta la possibilità di ripotarlo a Milano visto che la Salernitana lo ha messo sul mercato. Pirola sarebbe prezioso anche per le liste considerando che è un prodotto del vivaio e i dirigenti campioni d’Italia cercano una formula in prestito con diritto di riscatto. Stesso incastro che l’Inter cercherebbe anche per Vasquez, bussando nuovamente alla porta del Genoa dopo l’affare Martinez senza dimenticare la corte di Inzaghi per Gudmundsson. Per il difensore messicano, però, i Grifoni vorrebbero monetizzare e fisserebbero il prezzo tra i 10 e i 15 milioni.

Infine è al momento fredda l’ipotesi Kim dal Bayern Monaco nel casso in cui dovesse partire de Vrij. Complicato un ritorno in Italia in prestito dell’ex Napoli nonostante i buoni uffici con i bavaresi e anche l’ingaggio da oltre 7 milioni di euro non aiuta l’offensiva dei nerazzurri.