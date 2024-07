Juve, Bremer e non solo: doppio addio da 100 milioni e ritorno clamoroso

La Juventus attivissima sul mercato, ma con un occhio anche alle cessioni: le big europee vogliono Bremer e i bianconeri potrebbero pensare a un intreccio incredibile

La Juventus è senza dubbio una delle squadre più attive sul mercato in questa prima fase. Ieri è arrivato a Torino Thiago Motta, finalmente può cominciare la sua avventura bianconera dopo la stagione fantastica col Bologna. Con Allegri si è chiusa un’era, ora cambierà tutto in particolare per filosofia e tipo di giocatori. Giuntoli ha messo in atto la rivoluzione, è arrivato in porta Di Gregorio e a centrocampo Douglas Luiz, con Khephren Thuram atteso nei prossimi giorni.

Tre grandi acquisti che però non chiudono assolutamente il mercato juventino. Il sogno è di arrivare anche a Koopmeiners e volendo anche a un difensore, vedendo poi anche cosa succederà in uscita. Sì perché c’è da risolvere la questione Chiesa, la cui cessione è importante anche per dare l’assalto all’olandese dell’Atalanta e per questo la Juve vorrebbe chiudere prima possibile a differenza del calciatore. La richiesta di partenza è 30 milioni, la Roma è la squadra più ‘calda’ ma non vorrebbe spendere più di 20-25 milioni forte anche del contratto in scadenza. Il giocatore non ha fretta, è stuzzicatissimo dai giallorossi e all’estero non c’è tanto movimento su di lui. Il Bayern ci ha fatto un pensiero, ma senza approfondire. Per cui ad ora la situazione è questa.

Bremer più Chiesa quasi 100 milioni, la Juve può pensare al clamoroso intreccio

Poi c’è da segnalare le voci e le indiscrezioni su Bremer, che piace a tanti club soprattutto in Inghilterra: al momento si parla di ben quattro top club come Manchester United, Chelsea, Liverpool e Bayern Monaco. E poi le sue parole di due giorni fa in cui lascia tutto aperto sul futuro, addio compreso. Il prezzo? Tra un anno si attiverà la clausola da 60-70 milioni, per cui parliamo della stessa cifra. Motta non vorrebbe privarsi del brasiliano, ma poi davanti a certe cifre bisogna sempre valutare e capire. Chiesa, invece, è fuori dai piani bianconeri.

In totale i due giocatori potrebbero fruttare a Giuntoli poco meno di 100 milioni, magari infilando in un ‘pacchetto 1+1’ al Bayern, pure qualche contropartita tecnica. Ad esempio proprio al Bayern c’è il grande ex Matthijs de Ligt (in orbita Manchester United) che conosce già l’ambiente e la Serie A, e potrebbe trovarsi benissimo con Motta. Oppure lo stesso Kim, che all’Allianz non ha impressionato. Al posto di Chiesa, invece, i bianconeri continuano a tenere calda la pista Sancho. Che gioca allo United, interessato appunto anche lui a Bremer. I possibili intrecci infiniti del mercato.