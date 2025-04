Chiesa escluso dalla Premier: fatto fuori dal regolamento

Il Liverpool è campione d’Inghilterra, ma per l’attaccante italiano non è ancora tempo di fare festa: la norma gli va contro

Un dominio assoluto, una vittoria da mesi ormai non più in discussione. Vincendo contro il Tottenham 5-1 domenica, il Liverpool si è laureato campione d’Inghilterra, mettendo fine così al dominio del Manchester City.

Un successo netto con ben 15 punti di vantaggio dall’Arsenal seconda: un successo che è arrivato proprio nell’anno in cui sono cambiate molte cose in casa Reds con Klopp che ha lasciato la panchina a Slot. Proprio il manager tedesco è stato onorato dall’attuale allenatore al momento della festa con i tifosi, una festa che ha visto in campo anche Federico Chiesa.

L’ex Juventus è nella rosa del Liverpool, anche se il suo contributo sul successo è stato minimo: appena 33 i minuti in campo per l’italiano, distribuiti in quattro presenze. Uno score deludente, frutto anche di infortuni che gli hanno impedito di trovare il ritmo e che hanno obbligato Slot a lasciarlo fuori. Uno bottino che però potrebbe anche ‘togliere’ a Federico Chiesa la vittoria della Premier League: il regolamento parla chiaro.

Chiesa senza medaglia: cosa dice il regolamento della Premier League

Federico Chiesa, ad oggi, non può ricevere la medaglia di campione d’Inghilterra. Questo perché il regolamento della Premier League prevede che il riconoscimento vada ai giocatori che hanno raggiunto almeno cinque presenze nel campionato.

Una cifra che attualmente l’attaccante italiano non ha raggiunto: fermo a quota quattro, Chiesa ha altre quattro giornate di tempo per sperare di scendere in campo almeno un’altra volta e quindi mettere in bacheca la medaglia. Sembra scontato che Arne Slot nei prossimi impegni dia spazio all’italiano e consenta di ricevere il riconoscimento. Garantirebbe un piccolo sorriso in una stagione che per il 26enne è stata da dimenticare e magari potrebbe rappresentare un nuovo inizio per mettersi definitivamente alle spalle i problemi fisici e tornare ad essere il giocatore devastante ammirato ad Euro2020.