Calciomercato, Tonali firma subito con una big: l’annuncio

Sandro Tonali è pronto a cambiare squadra firmando subito con una big. Spunta il nuovo annuncio: l’ultim’ora decisiva per il centrocampista italiano

Un momento decisivo per prendere la miglior decisione in vista della prossima stagione. Il centrocampista italiano, Sandro Tonali, ha vissuto un periodo terribile a causa di vicende extra-calcistiche, ma ora è tornato su ottimi livelli. Spunta la nuova firma decisiva in vista del futuro: ecco dove giocherà.

Il centrocampista italiano, Sandro Tonali, è pronto per un nuovo salto di qualità. Dal Brescia al Milan fino al trasferimento in Premier League con la maglia del Newcastle: spunta la nuova big d’Europa. Un centrocampista box-to-box in grado di fare la differenza nelle due fasi di gioco: ha trovato il gol anche in diverse occasioni nel campionato inglese. Una crescita esponenziale per il classe 2000 che vuole continuare a calcare palcoscenici di caratura internazionale.

Calciomercato, colpo Tonali: la svolta per il futuro

Una nuova decisione per conoscere così subito la sua prossima squadra. Il centrocampista italiano vorrebbe così prendere subito la scelta in ottica futura: ecco l’annuncio dell’ultim’ora.

Una nuova svolta per l’affare Tonali. Come svelato dal prestigioso quotidiano spagnolo, Marca, il centrocampista italiano è pronto a firmare con il Real Madrid. Xabi Alonso è pronto a sostituire Carlo Ancelotti sulla panchina delle merengues: ecco l’ultim’ora decisiva in vista della prossima stagione.

Una nuova voglia decisiva di firmare con una big d’Europa. Dopo il trasferimento al Newcastle, Tonali è pronto a cambiare ancora squadra. Ecco l’immediata decisione per conoscere il suo futuro: tutto può cambiare in estate per arrivare subito alla chiusura dell’operazione.

Una nuova operazione da urlo con la sua valutazione che si aggira intorno ai 70-80 milioni. Il centrocampista del Newcastle vorrebbe cambiare subito squadra per essere subito protagonista in Champions League. Una scalata incredibile muovendo i primi passi al Brescia: è diventato un giocatore di totale affidamento per le big d’Europa.

Nelle ultime settimane è stato accostato anche alla Juventus e ad un possibile ritorno al Milan: ora Tonali dovrà subito scegliere la migliore destinazione per il futuro. Tutto può cambiare nelle prossime settimane con il suo passaggio al Real Madrid che lo vorrebbe a tutti i costi. Spunta la nuova decisione a sorpresa per vederlo con la maglia dei blancos: ormai ci siamo per conoscere la nuova pista per la prossima stagione da urlo.